Kan kanseri (Lösemi) belirtileri nelerdir? Löseminin tedavisi mümkün müdür?

Kan kanseri, vücutta kan üretim sisteminin çökmesi ile birlikte oluşan meydana gelen, son derece ölümcül bir kanser türüdür. Özellikle akyuvarların olağandan fazla çoğalması ile birlikte tüm belirtileri ortaya çıkar. Kendi içerisinde normal ve akut kan kanseri olmak üzere çeşitleri bulunuyor. Görülme sıklığı hem Türkiye'de hem de dünya genelinde olukça yaygındır. Çocuklarda ise yüzde yirmi oranında görülür.



Kan Kanserinin En Yaygın Belirtileri Nelerdir?



1- Ani kilo kayıpları: Vücuttaki akyuvarların hızla çoğalması ile birlikte hastanın fonksiyonları eskisi gibi yerine getirilemez. Küçük ve büyük çaplı birçok farklı belirti hastanın bünyesine olumsuz olarak tesir eder. Bu olumsuz etkilerin başında iştahsızlık ve ani kilo kayıplarına sıklıkla rastlanır. Kişiler günlük öğünlerini alamamaya başlar. Kan kanseri olan hastalar sadece bir ayda 10 - 15 kilo verebilir.



2- Cilt yapısında değişiklikler: Hastalığın ilk döneminde cilt kurumaya ve kızarmaya başlar. İkinci safhasında ise cilt dokusu güç kaybına uğrar ve morarma emareleri gösterir. Ayrıca kişiler ne kadar uyursa uyusun gözaltlarında morluklar da oluşur.



3- Ağrı: Baş ve kemik ağrısı kan kanseri vakalarında en sık rastlanan bir diğer belirtidir. İlk evresinde baş ağrısı olarak ortaya çıkan semptomlar daha sonra kemik ağrısı olarak devam eder. Kişiler yürümekte ve günlük işlerini yapmakta dahi güçlük çekebilir.



Kan Kanserinin Diğer Belirtileri



1- Kanama: Akyuvarlar dengesiz bir şekilde çoğaldığı için kanama belirtilerine sıklıkla rastlanır. Burun kanaması en bariz belirtiler arasındayken bazı hastalarda diş etleri ve damaklar da kanayabilir.



2- Nefes darlığı: Kan kanseri hastalarında nefes darlığı giderek artar. Nefes almakta ve vermekte güçlük çeken hastaların yaşam standartları giderek düşer.



3- Ateş ve halsizlik: İştahsızlık ve yetersiz beslenme gibi faktörlere ek olarak halsizlik emareleri çoğalır. Aynı zamanda hastanın ateşi 40'a kadar çıkabilir.



Kan Kanserinin Olası Nedenleri Nelerdir?

Hastalığa dair yapılan araştırmalarda çoğu zaman bir neden bulunamamaktadır. Her on hastadan dokuzunda genetik faktörlere bağlı olarak kan kanseri oluşabilir. Bununla birlikte hastaların yüzde onunda farklı nedenler saptanmıştır.



1- Sigara ve alkol kullanımı: Sigara ve alkol kullanımı doğrudan doğruya kansere neden olmayabilir. Ama özellikle lösemi gibi kanser türlerinde tetikleyici bir rol oynamaktadır.



2- Çevresel faktörler: Kimyasalların yoğunlukla kullanıldığı ortamlarda çalışan kişilerde lösemi yoğunluğu saptanmıştır. Özellikle yeteri kadar güvenlik olmadan kimyasal maddelerle doğrudan temas etmek doğrudan doğruya kan kanseri riskini arttırır. Benzen adı verilen kimyasal içerikli madde de bir diğer nedendir.



3- Kemoterapi: Amerika ve Kanada gibi ülkelerde yapılan araştırmalar kemoterapi ve radyoterapi gibi uygulamaların kan kanserine neden olabildiğini gözler önüne sermiştir. Farklı sebeplerden ötürü alınan kemoterapiler akyuvarların fazlaca çoğalmasına neden olmakta ve lösemi riskini arttırmaktadır.



Öpüşme Hastalığının Kan Kanserine Etkileri



Tıp literatüründe Epstein-Barr adıyla bilinen öpücük hastalığı kan kanserinin bulaşıcı olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu hastalıktaki virüsler taşıyıcı hastadan diğerlerine bulaşabilir.



Kan Kanserinden Korunma Yolları Nelerdir?



1- Düzenli kontrole gitmek: Kanser riskinden direkt olarak bir korunma yöntemi yoktur. Ancak belli başlı detaylara dikkat etmek ve sağlığa ekstra özen göstermek önleyici olabilmektedir. Kan kanseri gibi ciddi risk faktörleri barındıran hastalıklarda erken teşhis hayat kurtarıcı oluyor. Yılda bir ya da iki kere kontrole gitmek, hastalığın erken teşhisi için önemlidir.



2- Sağlıklı beslenme ve düzenli spor: Kan kanseri riskinden korunmak için beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Tamamen organik olan katkısız gıdaların tüketilmesi vücudu tüm kanser risklerine karşı korumaya alır. Haftada en az 3 gün düzenli spor yapmak da koruyucu olmaktadır.