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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
08.07.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Kalpte üfürüm nedir?

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Kalpte üfürüm nedir?

Üfürüm doğumsal veya yapısal kalp hastalığına bağlı olarak görülür. Kansızlık veya ateş gibi nedenler üfürümün şiddetinin artmasına neden olurlar. Bunlar düzeldiği zaman üfürümün şiddet olarak azaldığı görülebilir. Peki, kalpte üfürüm nedir, neden olur?

Üfürüm, kalbin dinlenmesi sırasında kalp atışları dışında kanın akışının sesinin bir uğultu gibi duyulmasına denir. Değişik türleri bulunan üfürümlerin tamamen zararsız olanlarının bulunmasıyla birlikte yaşamı tehdit edecek boyutta sorunlara yol açabilecekleri de vardır.

Üfürümlerin ASD ve VSD gibi kalbin kulakçıkları ya da karıncıkları arasındaki istenmeyen deliklerden kaynaklanması ihtimali olduğu gibi başka nedenleri de olabilmektedir.

KALP ÜFÜRÜMLERİ İLE İLGİLİ GERÇEKLER

• Duyulan her üfürüm kalp hastalığına ikincil değildir, masum üfürüm olabileceği akılda tutulmalıdır.
• Masum üfürüm özelliğinde üfürümlerin doğumsal veya yapısal bazı kalp hastalıklarına bağlı olabileceği düşünülerek ekokardiyografik inceleme yapılması düşünülmelidir.
• Üfürüm duyulan hastalarda ekokardiyografik inceleme yapıldıktan sonra kalp hastalıkları ekarte edilebilir.
• Masum üfürüm tanısı konulmuş olan hastanın kalp yönünden izlenmesi önerilmemektedir.
• Bu hastalar her tür sporu yapabilirler.
• Üfürüm bir kalp hastalığına bağlı ise bu hastalık yönünden hastanın izlenmesi gereklidir.

 

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