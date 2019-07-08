Kalpte üfürüm nedir?
Üfürüm doğumsal veya yapısal kalp hastalığına bağlı olarak görülür. Kansızlık veya ateş gibi nedenler üfürümün şiddetinin artmasına neden olurlar. Bunlar düzeldiği zaman üfürümün şiddet olarak azaldığı görülebilir. Peki, kalpte üfürüm nedir, neden olur?
Üfürüm, kalbin dinlenmesi sırasında kalp atışları dışında kanın akışının sesinin bir uğultu gibi duyulmasına denir. Değişik türleri bulunan üfürümlerin tamamen zararsız olanlarının bulunmasıyla birlikte yaşamı tehdit edecek boyutta sorunlara yol açabilecekleri de vardır.
Üfürümlerin ASD ve VSD gibi kalbin kulakçıkları ya da karıncıkları arasındaki istenmeyen deliklerden kaynaklanması ihtimali olduğu gibi başka nedenleri de olabilmektedir.
KALP ÜFÜRÜMLERİ İLE İLGİLİ GERÇEKLER
• Duyulan her üfürüm kalp hastalığına ikincil değildir, masum üfürüm olabileceği akılda tutulmalıdır.
• Masum üfürüm özelliğinde üfürümlerin doğumsal veya yapısal bazı kalp hastalıklarına bağlı olabileceği düşünülerek ekokardiyografik inceleme yapılması düşünülmelidir.
• Üfürüm duyulan hastalarda ekokardiyografik inceleme yapıldıktan sonra kalp hastalıkları ekarte edilebilir.
• Masum üfürüm tanısı konulmuş olan hastanın kalp yönünden izlenmesi önerilmemektedir.
• Bu hastalar her tür sporu yapabilirler.
• Üfürüm bir kalp hastalığına bağlı ise bu hastalık yönünden hastanın izlenmesi gereklidir.
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