Kalp spazmı nedir? Kalp spazmı ve kalp krizi aynı şey mi?

Spazm, bir kasın ya da kas grubunun, kalp ve mide gibi içi boşluklu organların aniden ve istemsiz kasılması için kullanılan tıbbi bir terimdir. Genellikle devamında ani bir ağrı gelen kramplarda görülür; genellikle zararsızdır ve kısa süre içinde geçer. Bunun dışında farklı sebeplere dayalı ve daha ciddi olan istemsiz kas kasılmaları nedeniyle oluşan spazmlar başka hastalıkların belirtisi olabilir.



KALP KRİZİ İLE SPAZM FARKLI

Kalp spazmı, kalp damarında hiçbir darlık bulunmasa da kasılarak cidarını küçültmesi halinde meydana geliyor. Kalp spazmında da kalbe kan gitmez. Kas beslenemez. Göğüs ağrısı olur. 20 dakikadan fazla sürerse kalp krizine veya ani ölümlere yol açabilir. Bu seyrek görülen bir kalp krizi şekli.

Kalp krizinde, kalbi besleyen koroner damarlar, pıhtı nedeniyle tam olarak tıkanır. Kasa hiç kan gitmez. Kalpte, damarın beslediği bölge çürür. Eğer bu tıkanan damar, kalbin alt ucundaki (koronerlerin yan dalları) damarlarsa ölümcül değil. Ancak koroner arterlerin başlangıç kısımlarında, ana arterlerde tıkanma olursa ani ölümlere yol açar. Bu hastalar genellikle kurtarılamaz. 5-15 dakika içinde kaybedilir.