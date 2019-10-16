Kalp krizi belirtileri neler?
Kalp krizinde erken müdahale oldukça önemli. Erken müdahale hem hayati riskin azaltılmasını hem de kalp kasının zarar görmeden kurtulabilmesini sağlayabiliyor. Peki, kalp krizi belirtileri neler?
Kalp krizinin ilk ortaya çıkış şekli göğüs ağrısı olmakla beraber, nefes darlığı, terleme, bulantı, sıkıntı hissi, çarpıntı, bayılma, eşlik eden yakınmalar olabilir. Kalp krizi habercisi olan bu ağrılar ciddiye alınmalı ve hızla bir kalp doktoruna başvurulmalıdır. İşte, kalp krizi belirtileri hakkında tüm ayrıntılar...
Her üç kişiden birinde kalp krizi sırasında yaygın olmayan semptomlar yaşanıyor. Bazen hiçbir belirti görülmediği de oluyor. Yapılan bir çalışmaya göre, yaşı daha ilerlemiş olan yetişkinlerin tipik kalp krizi belirtileri yerine, yaygın olmayan şu semptomlarla karşılaşılıyor:
* Çene, sırt, mide veya kolda ağrı
* Ani, açıklanamayan yorgunluk
* Zihin bulanıklığı
* Daha önce nefesi zorlamayan durumlarda yaşanılan nefes darlığı
* Keskin ağrı yerine göğüste sıkışma veya darlık hissi
* Daha ziyade hazımsızlık gibi hissedilebilecek belli belirsiz göğüs ağrısı
KALP KRİZİ YARATABİLECEK DURUMLAR NELERDİR?
* Hastanın öncelikle ailesel kalp öyküsü olması gerekir. Yani anne veya babada kalp krizinden ölüm veya bypass ameliyatı olması
* Hastanın kendisinde veya ailesinde diyabet (şeker) hastalığı olması
* Yaşın 40 ve üzerinde olması ( ailesel hiperkolesterolemi yani genetik yüksek kolesterol olanlarda alt seviye 30 yaşına kadar düşer)
* Aşırı şişmanlık,
* Sigara içmek,
* Hareketsizlik yani spor ve egzersiz yapmamak,
* Beslenme bozukluğu özellikle de hayvani yağlardan zengin diyet,
* Yüksek tansiyon
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