Kaldirik otu nedir? Nasıl tüketilmelidir?
Kaldirik otu, son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Faydaları ile dikkatleri üzerine toplayan kaldirik otu, birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, kaldirik otu nedir? İşte, birçok tüketme seçeneği bulunan bu ot hakkında bazı bilgiler
Kaldirik otu, bitki kataloglarında ıspıt otu veya hodan otu olarak geçen bu bitki doğu Karadeniz’in hemen tamamında görülmektedir. Samsun’da Pazar yerlerinde “papara” adıyla da bilinmektedir. Rahatlatıcı, cesaret verici etkilerinden dolayı halk hekimliğinde ilaç yapımında kullanılan kaldırık bitkisi, haşlandıktan sonra yumurtayla kavrularak yiyecek olarak da tüketilmektedir.
Bu bitki ilkbaharda kar kalkar kalkmaz, başını tıpkı eğrelti otu gibi kıvırarak toprağın yüzüne çıkar. Güzelce yıkanıp ince ince doğrarlar. Kaynatarak pişirilir. Kaynama sırasından sonra, kumlarda tencerenin dibine iner. Kevgirle alınıp, süzgece konup bekletilir. Sonra bir kısmı sıkılarak topak haline getirilir. Bunlar omlet yapımında kullanılır. Kalan kısmım yağda kavurarak yenir. İçine sarımsak, kırmızı biber, ceviz, fındık, sirke, koyarak turşu salatası olarak da yenir.
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