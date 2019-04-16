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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
16.04.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Kaldirik otu nedir? Nasıl tüketilmelidir?

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Kaldirik otu nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Kaldirik otu, son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Faydaları ile dikkatleri üzerine toplayan kaldirik otu, birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, kaldirik otu nedir? İşte, birçok tüketme seçeneği bulunan bu ot hakkında bazı bilgiler

Kaldirik otu, bitki kataloglarında ıspıt otu veya hodan otu olarak geçen bu bitki doğu Karadeniz’in hemen tamamında görülmektedir. Samsun’da Pazar yerlerinde “papara” adıyla da bilinmektedir. Rahatlatıcı, cesaret verici etkilerinden dolayı halk hekimliğinde ilaç yapımında kullanılan kaldırık bitkisi, haşlandıktan sonra yumurtayla kavrularak yiyecek olarak da tüketilmektedir.

Bu bitki ilkbaharda kar kalkar kalkmaz, başını tıpkı eğrelti otu gibi kıvırarak toprağın yüzüne çıkar. Güzelce yıkanıp ince ince doğrarlar. Kaynatarak pişirilir. Kaynama sırasından sonra, kumlarda tencerenin dibine iner. Kevgirle alınıp, süzgece konup bekletilir. Sonra bir kısmı sıkılarak topak haline getirilir. Bunlar omlet yapımında kullanılır. Kalan kısmım yağda kavurarak yenir. İçine sarımsak, kırmızı biber, ceviz, fındık, sirke, koyarak turşu salatası olarak da yenir.

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