Kadınlarda saç dökülmelerini önlemek için ne yapılmalı?

SAÇ DÖKÜLMELERİNİZİN NEDENİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Saç dökülmesi, saçların incelmesi ve zayıflaması gibi farklı nedenlerden oluşan bir problemdir. Saçlar, ayak tabanları ve avuç içleri dışında insan cildinin her bölgesinde büyür. Ancak birçok tüyler neredeyse görünmezdir. Her yetişkin, gün içinde 50 ila 100 tel arasında saç dökebilir. Herhangi bir hastalık saç dökülmesini artırabilir. Eğer 100 telden daha fazla bir dökülme yaşıyorsanız mutlaka uzman birine başvurmalısınız.

Saç dökülmesi, erkeklerde daha belirgin bir sorun gibi görünse de, kadınların saçlarını kaybetme oranları daha yüksektir. Çoğu kadın 50'li veya 60'lı yaşlarında bu durumu fark eder. Ancak her yaşta dökülme nedenleri farklılık gösterebilir.

Bazen saç dökülmesi ve saç incelmesi bir hastalığın belirtisi olabilir. Fakat sorun sadece saç dökülmesiyse bu tedavi edilebilir bir durumdur.

Kadın tipi genetik saç kaybı, saç ayrımının belirginleşmeye başlamasıyla ön saç çizgisinin belirginleşmesi ve arkasındaki saçların incelmesiyle tepenin zayıflaması şeklinde görülmektedir. Bazen yoğun saç dökülmesi ile seyretmekte bazen de belirgin bir saç dökülmesi olmadan saçta kalite kaybı ve genel bir seyrelme ile görülmektedir. Genetik etkiler, hormon düzensizlikleri, demir eksikliğine bağlı kansızlık, beslenme bozuklukları, tiroit fonksiyon bozuklukları, sistemik rahatsızlıklar kadın tipi saç kaybını “kalıcı” hale getiren temel sebepler arasında sayılabilir.

KİMYASAL MADDELER SAÇ DERİSİNE ZARAR VERİYOR

Saç dökülmesi şikâyeti olan kadınlar öncelikle saçlarının neden döküldüğünü öğrenmek için mutlaka bir uzmana başvurmalılar. Saç sağlığınızı korumak ve dökülmeyi önlemek için dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar mevcuttur.

Mevsim geçişleri, saçların dökülmesine neden olabilir ama saç için kullanılan ürünler de bu dökülmeyi etkileyen faktörler arasındadır. Fön ve saç kurutma makinası gibi saçı aşırı ısıya maruz bırakacak her işlemden uzak durmalısınız. Zayıf ve ince telli bir saça sahipseniz bu işlemler saçlarınızın daha çok dökülmesine neden olur. Sağlıklı beslenmek saçlar için çok önemlidir. Eğer saçlarınızın çok döküldüğünü düşünüyorsanız içerisinde A,B,C,E, bakır, çinko ve demir içeren besinler tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra günde en az 2 litre su içmelisiniz. Saçlarınızı çok sıkı bir şekilde toplamamalısınız. Bunun gibi toplama tarzları saçların dökülmesine neden olur. Aşırı yorgunluk ve stres saç dökülmesi nedenleri arasında yer alıyor. Bu yüzden yeterinde uyumaya özen göstermelisiniz. Kimyasallar, saçları zayıflatmaktadır. Sürekli boya işlemi gören saçlar aşırı dökülme yaşar. Doğal içerikli ürünleri kullanmaya çalışmalısınız.

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