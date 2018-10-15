Kadınlarda saç dökülmelerini önlemek için ne yapılmalı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriKadınlarda saç dökülmelerini önlemek için ne yapılmalı?
GeriSağlık Kadınlarda saç dökülmelerini önlemek için ne yapılmalı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
15.10.2018 - 17:30, Son Güncelleme:

Kadınlarda saç dökülmelerini önlemek için ne yapılmalı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadınlarda saç dökülmelerini önlemek için ne yapılmalı?

Günümüzde hem erkek hem de kadınların en çok karşılaştığı sorunlardan birisi saç dökülmesidir. Erkeklere özgü olarak düşünülen saç dökülmesi sorunuyla artık kadınlar da karşı karşıya. Kadınlarda saç dökülmesinin çeşitli sebepleri olması nedeniyle doğru tanı konulması gerektiğini söyleyen Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, saç dökülmelerini önlemek için önerilerde bulundu.

SAÇ DÖKÜLMELERİNİZİN NEDENİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Saç dökülmesi, saçların incelmesi ve zayıflaması gibi farklı nedenlerden oluşan bir problemdir. Saçlar, ayak tabanları ve avuç içleri dışında insan cildinin her bölgesinde büyür. Ancak birçok tüyler neredeyse görünmezdir. Her yetişkin, gün içinde 50 ila 100 tel arasında saç dökebilir. Herhangi bir hastalık saç dökülmesini artırabilir. Eğer 100 telden daha fazla bir dökülme yaşıyorsanız mutlaka uzman birine başvurmalısınız. 

Saç dökülmesi, erkeklerde daha belirgin bir sorun gibi görünse de, kadınların saçlarını kaybetme oranları daha yüksektir. Çoğu kadın 50'li veya 60'lı yaşlarında bu durumu fark eder. Ancak her yaşta dökülme nedenleri farklılık gösterebilir.

Bazen saç dökülmesi ve saç incelmesi bir hastalığın belirtisi olabilir. Fakat sorun sadece saç dökülmesiyse bu tedavi edilebilir bir durumdur.

Kadın tipi genetik saç kaybı, saç ayrımının belirginleşmeye başlamasıyla ön saç çizgisinin belirginleşmesi ve arkasındaki saçların incelmesiyle tepenin zayıflaması şeklinde görülmektedir. Bazen yoğun saç dökülmesi ile seyretmekte bazen de belirgin bir saç dökülmesi olmadan saçta kalite kaybı ve genel bir seyrelme ile görülmektedir. Genetik etkiler, hormon düzensizlikleri, demir eksikliğine bağlı kansızlık, beslenme bozuklukları, tiroit fonksiyon bozuklukları, sistemik rahatsızlıklar kadın tipi saç kaybını “kalıcı” hale getiren temel sebepler arasında sayılabilir.

Kadınlarda saç dökülmelerini önlemek için ne yapılmalı

KİMYASAL MADDELER SAÇ DERİSİNE ZARAR VERİYOR

Saç dökülmesi şikâyeti olan kadınlar öncelikle saçlarının neden döküldüğünü öğrenmek için mutlaka bir uzmana başvurmalılar. Saç sağlığınızı korumak ve dökülmeyi önlemek için dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar mevcuttur. 

Mevsim geçişleri, saçların dökülmesine neden olabilir ama saç için kullanılan ürünler de bu dökülmeyi etkileyen faktörler arasındadır. Fön ve saç kurutma makinası gibi saçı aşırı ısıya maruz bırakacak her işlemden uzak durmalısınız. Zayıf ve ince telli bir saça sahipseniz bu işlemler saçlarınızın daha çok dökülmesine neden olur. Sağlıklı beslenmek saçlar için çok önemlidir. Eğer saçlarınızın çok döküldüğünü düşünüyorsanız içerisinde A,B,C,E, bakır, çinko ve demir içeren besinler tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra günde en az 2 litre su içmelisiniz. Saçlarınızı çok sıkı bir şekilde toplamamalısınız. Bunun gibi toplama tarzları saçların dökülmesine neden olur. Aşırı yorgunluk ve stres saç dökülmesi nedenleri arasında yer alıyor. Bu yüzden yeterinde uyumaya özen göstermelisiniz. Kimyasallar, saçları zayıflatmaktadır. Sürekli boya işlemi gören saçlar aşırı dökülme yaşar. Doğal içerikli ürünleri kullanmaya çalışmalısınız.

Kadınlarda saç dökülmelerini önlemek için ne yapılmalı

 arpanetmedya.com'a katkilari için tesekkürler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Çocuğumun nafakasını ailesi için harcıyor'

Arda Turan ve Berkay'ın duruşma tarihi belli oldu

74 yaş tarzı

Yeni ev.. Yeni hayat... Tuba artık burada yaşayacak!