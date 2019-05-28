İyodin nedir? İyodin hapı ne zaman kullanılır?
İyodin ya da iyot tabletleri, radyoaktif maddelere maruz kalınmasıyla birlikte tiroitlerin bu maddeleri tutmasına engel olan iyodin, Çernobil faciasının ardından sık kullanılan tabletler arasında yer almıştır. Peki, iyodin hapı nedir ve iyot tableti ne zaman kullanılmalıdır? İşte, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan alınan bilgilere göre tüm detaylar
İyodin hapı radyoaktif etkiyi azaltma etkisine sahip olmayan ancak solunum yoluyla alınan radyoaktif maddelerin önüne geçen bir bileşiktir.
İyot tabletleri, radyoaktif olmayan iyot bileşikleridir. Nükleer tehlike durumlarında ortaya çıkabilecek radyoaktif bulut içerisinde yer alan radyoaktif iyotun tiroitte tutulmasını önlemek üzere, iyot tabletlerinin en kısa süre içinde alınması gereklidir. İyot tabletlerinin, vücudun diğer radyoaktif maddelere maruz kalmasını engelleyici özelliği yoktur.
NASIL KULLANILMALIDIR?
Tabletler, mümkünse aç karnına alınmamalıdır. Kolaylık sağlamak için tercih edilen bir sıvıda eritilip içilebilir.
İyot tabletleri genellikle iyi tolere edilir. Sindirim bozuklukları gibi yan etkiler çok nadiren görülmekle beraber, uygulama kesildiğinde kendiliğinden geçer. Yan etkilerin uzun süre devam etmesi durumunda doktora başvurulmalıdır. Hipertiroit tedavisi görenler, iyot tabletleri aldıkları süre içinde de tedavilerine devam etmeli, ancak tehlike durumu sona erdiğinde, doktora başvurmalıdırlar. İyot tableti aldıktan sonra 1 hafta ila 3 ay içinde çarpıntı, kilo kaybı veya ishal şikayeti olanlar doktora müracaat etmelidir.
İyot tabletleri maksimum toplam doz 1 gramı geçmemek üzere aşağıdaki dozlarda kullanılır;
Yaş Grubu
İyot Eşdeğer Kütlesi (mg)
KI(mg)
KIO3(mg)
Tablet Oranları
Doğumdan 1 aya kadar
12,5
16
21
1/8
1 ay-3 yaş
25
32
42
1/4
3 yaş-12 yaş
50
65
85
1/2
12 yaş üstü/yetişkinler
100
130
170
1
NE ZAMAN KULLANILMALIDIR?
İyot tabletlerinin radyoaktiviteye maruz kalınmadan 6 saat öncesinde alınması durumunda maksimum koruma sağlanır. Radyoaktiviteye maruz kalınmasından sonraki ilk 10 saatten sonra alınması durumunda ise hiç bir etkisi olmayacaktır. Bir iyot tableti dozu ile 24 saat korunma sağlanır.
Radyoaktif tehlike durumunda, iyot tabletlerinin dağıtımı, kullanımı ve uygulama süresi konularında duyurular resmi makamlarca medya aracılığıyla yapılacaktır.
İyot tabletleri, resmi bir duyuru yapılmadıkça kesinlikle kullanılmamalıdır.
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