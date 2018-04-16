İshale ne iyi gelir? İshal nasıl geçer?

Vücudun dengesini bozan hatta iş ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu olan ishalin tedavi sürecinde, hem ilaç hem de beslenme önemli bir rol oynuyor. Vatandaşlarda İshale ne iyi gelir, ishal nasıl geçer, ishal olunduğunda nasıl beslenmek gerekir? Gibi sorularına internetten yanıt arıyor. İşte, ishale iyi gelen yöntemler ve ishalken uzak durmanız gerekenler…

İSHALE NE İYİ GELİR?

İnsanların yaşantısını olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olan ishalden doğru beslenme ile kurtulmak mümkün. İşte, ishali kesen ve iyi gelen yiyecekler ve diğer çözümler...

İshal durumunda ilk olarak dikkat edilmesi gereken, büyük bir kısmı su olan vücudumuzda, ishale bağlı kaybolan sıvının vücutta yerine konmasıdır. İshal tanısı konmuş olan her kişiye, vücudun hızlı sıvı kaybını dengelemek için normalde verilmesi gerekenden daha fazla sıvı takviyesi yapılmalıdır. Her dışkılama sonrası kişi temiz ve ılık su içmelidir.

Evde kolayca hazırlanacak su ve elektrolit kaybını önleyecek hayat kurtarıcı sıvı karışımı ile ishalden kısa sürede kurulabilirsiniz. Karışım için; 1 litre ılık su içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz karıştırılır ve her dışkılamadan sonra yarım su bardağı olarak önerilir.

İshal olan kişilerin kullanması gereken doğru besinler kabuksuz elma, havuç suyu veya taze havuç, muz, pirinç lapası, pirinç çorbası veya pirinç suyu, patates haşlama veya püresi, yoğurt ve ayrandır.

İshale iyi gelen bir diğer yöntem ise limonlu kahve yöntemidir. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesinin içerisine birkaç damla limon damlatarak yemeye çalışın. Bu yöntemin ishalinizi kesmede etkili olduğunu göreceksiniz.

Et seven kişiler için ishal süresince iyice haşlanmış olan yağsız dana, tavuk, sığır ve kuzu etleri tavsiye edilebilir. Ayrıca ishal olan kişiler için yemek hazırlanırken, çok az yağ kullanılmalı ve mümkünse ızgara, haşlama ve fırınlama yöntemi ile pişirilen yemekler tercih edilmelidir.

Haşlanmış patates tüketmekte ishal olan kişilere önerilir. İshal olduğunuz zaman patatesi haşlayıp ve tuzlayarak tüketmek ishalinize iyi gelebilir.

İSHAL OLAN KİŞİLERİN UZAK DURMASI GEREKENLER

Enginar, lahana, bürüksel lahanası, yeşil fasulye, kuru bezelye ve yeşilbiber ishal süresince mümkünse tüketilmemelidir.

Kepekli ekmek ve tüm ürünler, diyet bisküviler, çiğ sebzeler, yer fıstığı, ayva, çikolata, yağlı yemekler, kızartmalar, marul ve beyaz lahana ishal bitene kadar tüketilmemelidir.

Asitli olan içeceklerden uzak durmanız gerekmektedir. İshal olduğunuzda asitli içecekler tüketmek yerine daha sağlıklı olan içecekleri tüketmek uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Ayrıca, kafein içeren sıvı kahvelerden de uzak durmakta fayda var.

Sindirilmesi zor olduğu için bağırsakların yorulmasına neden olacağından ishal süresince kuruyemişlerden de uzak durulmalıdır.

Böğürtlen, kuru meyveler, üzüm, hurma ve armut ishal tedavisinde sakıncalı olabilecek meyvelerdendir.