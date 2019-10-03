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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
03.10.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

İrritabl Bağırsak Sendromu nedir? İBS belirtileri ve tedavisi nelerdir?

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İrritabl Bağırsak Sendromu nedir? İBS belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Toplumda 'huzursuz bağırsak sendromu' olarak bilinen İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) kalın bağırsağı etkiyen ve hastanın günlük hayat kalitesini düşüren bir sağlık sorunudur. İşlevsel sindirim sorununa neden olan İBS genellikle ağrı, şişkinlik ve gaz şikayetleri ile kendisini gösterir. Ülkemizde de sıkça görülen bu hastalıkla ilgili araştırmalar internette merak edilmeye devam ediyor. Peki, İrritabl Bağırsak Sendromu nedir? İBS belirtileri ve tedavisi nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylar.

Fonksiyonel gastrointestinal bozukluklar olarak bilinen İrritabl Bağırsak Sendromu, 45 yaş altı kişilerde daha sık görülür. Henüz tam olarak nedeni bilinmese de İBS enfeksiyon, iltihaplanma gibi faktörlerle oluşmaktadır. Peki, İrritabl Bağırsak Sendromu nasıl oluşur? İşte, huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen İBS hastalığı ile ilgili merak edilenler.

İBS HASTALIĞI NEDİR?

İrritabl Barsak Sendromu (İBS) oldukça sık karşılaşılan bir sağlık problemidir. İrritabl bağırsak sendromu veya irritabl barsak sendromu (IBS). Tehşis edilen farklı bir hastalığın olmaması durumunda, kesintili abdominal ağrı, kasılma ve ishal kombinasyonu ya da kriz şeklinde bunların yaşanması durumunda ortaya çıkar. İrritabl bağırsak (huzursuz bağırsak) sendromu, karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık veya ishal gibi yakınmalarla kendini göstermektedir.

SEMPTOMLARI NELERDİR?

IBS'nin semptomları karın bölgesinde kesintili, kramp şeklinde ağrı, genellikle sol tarafta oluşan abdominal distansiyon, gaz çıkarılması ya da barsak faaliyetleri sonucu oluşan geçici rahatlama; barsakların tam boşalmadığı hissi, aşırı gaz, mukus akıntısı, ishal, kasılmalar ve mide bulantısıdır. Bazı insanlarda ayrıca sindirim yollarıu ile ilgisi olmayan baş ağrısı sırt ağrısı ya da yorgunluk gibi semptomlara da rastlanmaktadır.

Semptomlar tipik olarak kesintili ve genellikle yaşam boyu tekrarlayan ancak zamanla sıklığı ve şiddeti azalan bir şekilde seyreder. Durum genellikle komplikasyona yol açmaz.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Çeşitli tetkiklerle tanı konulabileceğini ifade eden Prof. Dr. Uygun, hastalığın tedavisi hakkında şunları söylüyor,

"Tedavi olarak, psikolojik destek çok önemlidir. Özellikle kanser fobisi olan hastalara, kendilerinde kanser bulunmadığı iyice anlatılırsa çok rahatlarlar. Ancak bazı hastaların çoğu sadece ikna yoluyla rahatlamamaktadır. Bu hastaların üçte ikisinde psikolojik tedavi gerekir. Karın ağrısı ve kabızlığı olanlarda, diyetteki lifin artırılması önerilir ve dışkı yumuşatıcılar verilebilir. Hastalar semptomlara yol açtığını bildikleri gıdalardan uzak durmalıdırlar. Eğer laktoz içeren besinler kramp tarzında karın ağrısı ve diyareye neden oluyorsa bu besinlerin diyetten çıkarılması gerekir. Ancak bazen, lifli gıdalar bakteriyel liflerden dolayı artmış gaz ve şişkinliğe neden olabilirler."

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