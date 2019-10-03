İrritabl Bağırsak Sendromu nedir? İBS belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Fonksiyonel gastrointestinal bozukluklar olarak bilinen İrritabl Bağırsak Sendromu, 45 yaş altı kişilerde daha sık görülür. Henüz tam olarak nedeni bilinmese de İBS enfeksiyon, iltihaplanma gibi faktörlerle oluşmaktadır. Peki, İrritabl Bağırsak Sendromu nasıl oluşur? İşte, huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen İBS hastalığı ile ilgili merak edilenler.

İBS HASTALIĞI NEDİR?

İrritabl Barsak Sendromu (İBS) oldukça sık karşılaşılan bir sağlık problemidir. İrritabl bağırsak sendromu veya irritabl barsak sendromu (IBS). Tehşis edilen farklı bir hastalığın olmaması durumunda, kesintili abdominal ağrı, kasılma ve ishal kombinasyonu ya da kriz şeklinde bunların yaşanması durumunda ortaya çıkar. İrritabl bağırsak (huzursuz bağırsak) sendromu, karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık veya ishal gibi yakınmalarla kendini göstermektedir.

SEMPTOMLARI NELERDİR?

IBS'nin semptomları karın bölgesinde kesintili, kramp şeklinde ağrı, genellikle sol tarafta oluşan abdominal distansiyon, gaz çıkarılması ya da barsak faaliyetleri sonucu oluşan geçici rahatlama; barsakların tam boşalmadığı hissi, aşırı gaz, mukus akıntısı, ishal, kasılmalar ve mide bulantısıdır. Bazı insanlarda ayrıca sindirim yollarıu ile ilgisi olmayan baş ağrısı sırt ağrısı ya da yorgunluk gibi semptomlara da rastlanmaktadır.

Semptomlar tipik olarak kesintili ve genellikle yaşam boyu tekrarlayan ancak zamanla sıklığı ve şiddeti azalan bir şekilde seyreder. Durum genellikle komplikasyona yol açmaz.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Çeşitli tetkiklerle tanı konulabileceğini ifade eden Prof. Dr. Uygun, hastalığın tedavisi hakkında şunları söylüyor,

"Tedavi olarak, psikolojik destek çok önemlidir. Özellikle kanser fobisi olan hastalara, kendilerinde kanser bulunmadığı iyice anlatılırsa çok rahatlarlar. Ancak bazı hastaların çoğu sadece ikna yoluyla rahatlamamaktadır. Bu hastaların üçte ikisinde psikolojik tedavi gerekir. Karın ağrısı ve kabızlığı olanlarda, diyetteki lifin artırılması önerilir ve dışkı yumuşatıcılar verilebilir. Hastalar semptomlara yol açtığını bildikleri gıdalardan uzak durmalıdırlar. Eğer laktoz içeren besinler kramp tarzında karın ağrısı ve diyareye neden oluyorsa bu besinlerin diyetten çıkarılması gerekir. Ancak bazen, lifli gıdalar bakteriyel liflerden dolayı artmış gaz ve şişkinliğe neden olabilirler."