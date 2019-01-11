İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) nedir?
Toplumda çok sık görülen İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS), günlük hayatı sekteye uğratan bir sağlık problemidir. Karın ağrısı, İrritabl bağırsak sendromu hastalarında en çok görülen belirtidir. İşte, İrritabl bağırsak sendromu hakkında detaylı bilgi
İrritabl bağırsak sendromu veya irritabl barsak sendromu (IBS). Tehşis edilen farklı bir hastalığın olmaması durumunda, kesintili abdominal ağrı, kasılma ve ishal kombinasyonu ya da kriz şeklinde bunların yaşanması durumunda ortaya çıkar. IBS'nin kesin sebebi bilinmemektedir ancak kaygı ve stres durumu şiddetlendirmektedir. IBS her 5 kişiden birini hayatlarının bir döneminde etkilemektedir ve gastroenterolojistlerin karşısına diğer rahatsızlıklardan daha fazla çıkmaktadır. Kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla karşılaşılmakta ve bu rahatsızlık genelde erişkinlik döneminin başında ya da ortasında görülmektedir.
İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU SEMPTOMLARI
IBS'nin semptomları karın bölgesinde kesintili, kramp şeklinde ağrı, genellikle sol tarafta oluşan abdominal distansiyon, gaz çıkarılması ya da barsak faaliyetleri sonucu oluşan geçici rahatlama; barsakların tam boşalmadığı hissi, aşırı gaz, mukus akıntısı, ishal, kasılmalar ve mide bulantısıdır. Bazı insanlarda ayrıca sindirim yollarıu ile ilgisi olmayan baş ağrısı sırt ağrısı ya da yorgunluk gibi semptomlara da rastlanmaktadır.
Semptomlar tipik olarak kesintili ve genellikle yaşam boyu tekrarlayan ancak zamanla sıklığı ve şiddeti azalan bir şekilde seyreder. Durum genellikle komplikasyona yol açmaz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle