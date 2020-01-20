İnfluenza belirtileri nedir? İnfluenza A ve B pozitif çıkması ne anlama gelir?

İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalıktır. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü vardır. Bunlardan;

Influenza A: İnsan, kuş, domuz, at gibi memelilerde konaklayabilmektedir. Influenza A virüsü, taşıdığı

Hemaglutinin ve Neuroaminidase yüzey antijenleri temelinde farklı alt tiplere ayrılırlar. Influenza A(H1N1) Domuz Gribi İnfluenza A(H3N2) gibi...

Influenza B: Sadece insanda konaklamaktadır. Influenza B virüsü alt tiplere ayrılmaz.

Influenza C: Genellikle görülen ve hafif grip olarak bilinmektedir.

Yeni Influenza virüs tipleri, sık antijenik değişim, genetik mutasyon ve viral replikasyonlar sonucu ortaya çıkarlar. Ayrıca, sık antijenik varyant gelişimi mevsimsel epidemiler için virolojik taban hazırlar.

İNFLUENZA BELİRTİLERİ NEDİR?

Ani olarak 39 C üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır.

Hastalık tablosuna boğaz ağrısı, burun akıntısı, aksırma, gözlerin akması ve kanlanması gibi belirtiler eklenir ve bazı vakalarda da karın ağrısı, bulantı, kusma görülebilir.

Influenzayı, bu semptomlarla,solunum yolu hastalıklarına neden olan diğer patojenlerden ayırmak zordur.

Hastaları mutlaka 3-7 gün yatağa mahkum etmektedir.

Yaklaşık bir hafta içinde belirtiler kaybolmakta ancak halsizlik belirtilerin kaybolmasından sonra da devam etmekte, hatta 2 hafta kadar sürebilmektedir.

Halk arasında çok sık olarak soğuk algınlığı ile karıştırılmaktadır. Soğuk algınlığı ateş yükselmeden, hafif kırgınlık, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtiler ile kendini gösteren, halsizliğe yol açmadığı için yatak istirahati gerektirmeyen bir hastalıktır ve grip ile kesinlikle karıştırılmamalıdır.