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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
27.03.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

İlkbaharda saç dökülmesi sizi korkutmasın

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İlkbaharda saç dökülmesi sizi korkutmasın

Baharın başlamasıyla birlikte, sadece doğa değil, insan vücudu da uyandırır. Hücrelerin yaşam döngüsü değişir ve bu onların daha yoğun yenilenmesine yol açar. Sonuç olarak, cilt soyulmaya başlar ve saç dökülmesi artar. Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları bu durumun doğal bir süreç olduğunu belirtti.

İlkbaharda saç dökülmesi saç köklerinin gelişiminin doğal bir parçasıdır ve genellikle 6 hafta içinde ortadan kalkar. Her saç kökü, yaşam döngüsünde anagen (büyüme periyodu), katagen (geçiş dönemi) ve telogen (dinlenme fazı) olmak üzere üç evreden geçmektedir. Sonunda, saç dökülmesi ve folikül birkaç ay boyunca dinlenme süresinde kalır (2-12 arası), sonra "uyanır" ve döngü tekrar başlar.

Mevsim değişikliklerindeki saç dökülmesinin başlıca sebepleri, vücuttaki hormon dengesini ve dolayısıyla saç büyümesinin fazlarını etkileyen iklim koşullarıdır. Yüksek sıcaklıkların ve güneşin etkisi altında vücuttaki prolaktin ve melatoninin seviyeleri değişir ve bu da sırasıyla dinlenme fazındaki foliküllerin sayısını artırır. Ayrıca, artan sıcaklıkların etkisiyle terlemenin neden olduğu, kafa derisinin tıkanmış gözenekleri olabilir. Bu doğal saç büyümesini önler, kök nem ve besin maddelerinin girişi engellenir ve saç ayrılır.

İlkbaharda saç dökülmesi sizi korkutmasın

SAÇ BOTOKSU İLE SAÇ CANLANDIRILABİLİR

Mevsim değişikliği dönemlerinde, saç dökülmesine karşı önleyici tedbirler almak önemlidir. Saç botoksu, aktif terkip maddeleri ile her bir saç telindeki kusurları gideren aprotein açısından zengin bir formül içerir. Bu proteinin içeriğindeki havyar yağı, kollajen, vitaminler, antioksidanlar, doğal asitler ve iyileştirici ajanlar karışımı, saçları nemlendirip besleyerek daha sağlıklı ve dolgun bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Saç botoksu ile saçları daha yumuşak, canlı ve hacimli hale geliyor. Saç botoksu, saç derisindeki gözeneklere ulaşarak, köklerdeki hasarı onarır, saç kanallarını kontrol eder, düzeltir ve kuru saçları nemlendirerek saçın canlanmasını sağlar.

Botoks enjeksiyonu ile saç tedavisinin süresi saçın uzunluğuna ve sıklığına bağlı olarak bir ya da iki saat kadar sürebilir. İnce uçlu iğneler aracılığı ile uygulanan bu işlemde hasta herhangi bir acı hissetmez. Saç botoksunda kanama ya da yara izi oluşturmaz. Botoks enjeksiyonu saçı besleyip onardığı için daha hacimli ve daha estetik görünmesini sağlar.

İlkbaharda saç dökülmesi sizi korkutmasın

Katkılarından dolayı; Güncel Öztürk 'e Teşekkürler

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