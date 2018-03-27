İlkbaharda saç dökülmesi sizi korkutmasın

İlkbaharda saç dökülmesi saç köklerinin gelişiminin doğal bir parçasıdır ve genellikle 6 hafta içinde ortadan kalkar. Her saç kökü, yaşam döngüsünde anagen (büyüme periyodu), katagen (geçiş dönemi) ve telogen (dinlenme fazı) olmak üzere üç evreden geçmektedir. Sonunda, saç dökülmesi ve folikül birkaç ay boyunca dinlenme süresinde kalır (2-12 arası), sonra "uyanır" ve döngü tekrar başlar.

Mevsim değişikliklerindeki saç dökülmesinin başlıca sebepleri, vücuttaki hormon dengesini ve dolayısıyla saç büyümesinin fazlarını etkileyen iklim koşullarıdır. Yüksek sıcaklıkların ve güneşin etkisi altında vücuttaki prolaktin ve melatoninin seviyeleri değişir ve bu da sırasıyla dinlenme fazındaki foliküllerin sayısını artırır. Ayrıca, artan sıcaklıkların etkisiyle terlemenin neden olduğu, kafa derisinin tıkanmış gözenekleri olabilir. Bu doğal saç büyümesini önler, kök nem ve besin maddelerinin girişi engellenir ve saç ayrılır.





SAÇ BOTOKSU İLE SAÇ CANLANDIRILABİLİR

Mevsim değişikliği dönemlerinde, saç dökülmesine karşı önleyici tedbirler almak önemlidir. Saç botoksu, aktif terkip maddeleri ile her bir saç telindeki kusurları gideren aprotein açısından zengin bir formül içerir. Bu proteinin içeriğindeki havyar yağı, kollajen, vitaminler, antioksidanlar, doğal asitler ve iyileştirici ajanlar karışımı, saçları nemlendirip besleyerek daha sağlıklı ve dolgun bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Saç botoksu ile saçları daha yumuşak, canlı ve hacimli hale geliyor. Saç botoksu, saç derisindeki gözeneklere ulaşarak, köklerdeki hasarı onarır, saç kanallarını kontrol eder, düzeltir ve kuru saçları nemlendirerek saçın canlanmasını sağlar.

Botoks enjeksiyonu ile saç tedavisinin süresi saçın uzunluğuna ve sıklığına bağlı olarak bir ya da iki saat kadar sürebilir. İnce uçlu iğneler aracılığı ile uygulanan bu işlemde hasta herhangi bir acı hissetmez. Saç botoksunda kanama ya da yara izi oluşturmaz. Botoks enjeksiyonu saçı besleyip onardığı için daha hacimli ve daha estetik görünmesini sağlar.

Katkılarından dolayı; Güncel Öztürk 'e Teşekkürler