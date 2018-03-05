İç çamaşırı hakkında bilmeniz gereken 5 gerekli bilgi

Pamuklu iç çamaşırları giymek

Kabul edelim, pamuklu iç çamaşırı çok seksi bir seçenek sayılmaz. Ama emin olun, en sağlıklısı. İpek ve sentetik kumaşlar, cildinizin nefes almasına izin vermediği için bakteri enfeksiyonu riskini arttırıyor. Eğer her şeye rağmen sentetik bir çamaşır giymeniz gerekiyorsa, en azından ağ kısmının pamuklu olmasına özen göstermeye çalışın. Pamuklu olmayan çamaşır kullanımını ise sadece özel zamanlarla sınırlayın.

Tanga külotlara dikkat!

Bir yoga taytı içerisindeyken külot çizgileri, pek hoş görünmeyebilir. Tanga, bu tarz dar giysiler için oldukça ideal bir görüntü vadediyor. Ancak elbette bazı risklerle birlikte! Uzmanlar, eğer kumaşın arka kısmında bir bakteri varsa bunun kolaylıkla sizi hasta edebileceğine dikkat çekiyor. Yani giydiğiniz tanga, vajinanıza ya da üretranızın içine kolonik bir bakteri bırakıyor olabilir. Bu nedenle tangalarınızı çöpe atmasanız bile, onların pamuklu olmasına özen gösterebilir ve uzun süre giymeyerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Yatarken iç çamaşırı giymeli mi, giymemeli mi?

Uzmanlar, çıplak yatmasanız bile, rahat pijamanızın altına yatarken iç çamaşırı giymemenizin iyi bir fikir olabileceğini söylüyor. Özellikle çeşitli enfeksiyonlar konusunda sağlıklı bir geçmişe sahip değilseniz. Çünkü gece boyunca sıkışan nem, çeşitli bakteri enfeksiyonlarına yol açabilir ve 7/24 iç çamaşırı giymek bu riski arttırabilir. Oysa cinsel bölgenizin biraz hava almasına izin vermeniz, onu kuru ve temiz tutmanıza yardımcı olur. Bu yüzden her gece değilse bile, haftada bir kaç gece iç çamaşırınızı çıkartarak sağlığınız için iyi bir şey yapabilirsiniz.

Yanlış beden seçimi

Hiç kimse sarkmış, bol bir iç çamaşırı giymek istemez. Ancak çok sıkı bir iç çamaşırı giymek de, en az ilk seçenek kadar kötü olabilir. Vücudunuzun herhangi bir bölgesine sıkı giysiler giymek, sürtünme ve tahrişe neden olabilir; dolayısıyla söz konusu vajina olduğunda da sonuç aynı derecede kötü olacaktır. Bir parça hava dolaşımına imkân tanımayan bir iç çamaşırı, bakteri enfeksiyonlarına yol açan nem sıkışmasına neden olabilir. Bu nedenle iç çamaşırı konusunda ne çok büyük ne de çok küçük bedenler kullanmamaya özen göstermek gerekir.

Renkli iç çamaşırı giymek

Çeşitli desen ve renklerde iç çamaşırı seçmek, çok eğlenceli olabilir. Ancak uzmanlar, bunun sağlığımız için oldukça tehlikeli olabileceğini söylüyor. Eğer hassas bir cildiniz varsa ve tekrarlayan vajinal enfeksiyonlara yatkınsanız, çamaşırlarda kullanılan kumaş boyası vajinanızın çevresindeki hassas cildi tahriş edebilir. Bu nedenle renksiz iç çamaşırları giymeye özen göstermek gerekiyor.