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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
07.05.2018 - 22:13, Son Güncelleme:

Hymenoplasty hakkında bilinmesi gerekenler

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Hymenoplasty hakkında bilinmesi gerekenler

Hymenoplasty operasyonunun mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerektiği belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Mustafa Alihanoğlu, operasyonun 15-30 dakika arasında sürdüğünü, geçici ve kalıcı olarak iki çeşidinin olduğunu belirtti.

Türkiye ve benzeri diğer ülkelerde önemli bir tabu sayılan kızlık zarı için binlerce kadın jinekologların kapısını çalıyor. Alihanoğlu’na göre; Kızlık zarı ilişkinin yanısıra bazı istenmeyen kazalar ve operasyon gerektiren durumlarda da kaybolabiliyor. Hatta kadında doğuştan da yapı olmayabiliyor. Toplum baskısının yanı sıra, bazı çiftler ilk gece heyecanını yeniden yaşayabilmek adına da kızlık zarı dikimi için uzmanlara başvuruyor. Bütün toplumlarda değişik derecelerde sosyolojik öneme sahip olan kızlık zarı tıbbi literatürde Hymen (himen) olarak adlandırılıyor. ‘’Hymen’’ Yunan mitolojisinde Evlilik Tanrısının ismidir. Kızlık zarı latince’de "hymen" (himen) olarak geçmektedir. Kızlık zarı diktirme işlemine de “himenoplasti (hymenoplasty)” ya da "hymenorraphy" operasyonu isimleri verilmektedir. Kızlık zarının anatomik ve fizyolojik açıdan bilinen bir görevi olmamakla beraber genital enfeksiyonlara karşı koruyucu bir işlevi olduğu düşünülüyor.

Hymenoplasty nedir?

Kızlık zarı vajinanın 1-3 cm içerisinde bulunan doku bütünlüğüne denir. Cinsel ilişki esnasında bu bütünlükte yırtılmalar meydana gelerek kanama oluşur ama bazı durumlarda kanama meydana gelmeyebilir bu gibi durumlarda dokular esneyerek açılır ve kanama oluşmaz. Kanama oluşmama durumunda eşler arasında bazen sorun yaşanabilir ve en doğru cevabı almak için mutlaka bir uzman jinekolog doktor tarafından yardım almak gerekir. Gözle yapılan jinekolojik muayene esnasında kızlık zarının tipi ve durumu hakkında kişilere bilgi verilir ve psikolojik olarak rahatlaması sağlanır.

Operasyon süresi 15-30 dakika

Kızlık zarı dikimi yapılmadan önce hastaya gelirken yapması gereken hijyen kuralları anlatılır ve kişinin hijyeni açısından adet döneminde olmaması gerekmektedir. Kızlık zarı muayenesi sonrasında hastanın genel jinekolojik muayenesi yapılır ve muayene sonrası hasta kendini hazır hissediyorsa kızlık zarı dikimi yapılabilir. Kızlık zarı dikimi lokal yada genel anestezi altında yapılmaktadır. Bu hastanın durumuna göre değişim gösterir. İşlem süresi ortalama 15 ile 30 dakika arasında sürmektedir.

Geçici ve kalıcı yöntemler var

Kızlık zarı dikimi geçici yada kalıcı olarak yapılmaktadır. Geçici yöntem ilişki tarihinden ortalama 1 ile 7 gün arasında uygulanan işlemlerdir. Fleep yöntemi yani kalıcı kızlık zarı dikimi ise herhangi bir süresi yoktur kalıcı olarak yapılır ve bir sonraki ilişki tarihine kadar hasta gereken hijyen kurallarına uyar ve iyileşme sürecinde doktorun anlattığı yapılmaması gereken kurallara uyarsa herhangi bir problem yaşamaz.

Hasta işlem sonrası ne zaman günlük hayata döner?

Yapılan geçici veya kalıcı kızlık zarı dikimi operasyonlarında sonra hasta günlük yaşantısına geri dönüş sağlayabilir. Yolculuğu, iş hayatı, sosyal yaşantısına vb. işlemden sonra doktorun verdiği reçetedeki ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılır ve kalıcı yöntem ile yapılan işlemlerde ortalama 2 ay sonra tekrar hasta muayeneye çağrılarak dokuların bütünlüğü kontrol edilir.

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