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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
25.07.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Hyalüronik asit nedir?

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Hyalüronik asit nedir?

Hyalüronik asit, tıpta dejeneratif eklem hastalığının (osteoartrit) tedavisinde kullanılır, tıptaki bu kullanımı tam olarak kanıtlanmamış da olsa tecrübeler sonucu hastalığın yol açtığı şiddetli eklem ağrılarının tedavisinde indikasyon olarak belirlenmiştir. Hyalüronik asit kozmetikte daha çok cilt-bakım ürünlerinde bulunur. Peki, hyalüronik asit nedir?

Hyalüronik asit; yunanca "cam" anlamına gelen hyalos kelimesinden türetilmiştir; aynı zamanda hyalüronan ya da hyalüronat olarak da bilinir, HA olarak kısaltılır. Bağlayıcı özellik taşıyan bir tür polimer; anyonik, uzun polisakkaritler içeren glikozaminoglikandır. Hücre dışı matriksin ana bileşenlerindendir.

İnsan vücudunda (yaklaşık 15-20 gr. civarında) belirli birtakım (genellikle sinir) dokularında; yüksek miktarda gözün vitröz sıvısında bulunur. Aynı zamanda, A grubu streptokok (prokaryotik) bakterilerin yapısında toksik etkilere sahip bir strüktürde bulunur.

İnsan vücudundaki görevi, daha çok gelişim, iyileştirme ve bakım üzerine kuruludur. Dokularda bulunduğu için cildin esnekliğini korumakta, stabil bir durumda tutma ve kollajen liflerinin oluşumunda bakım görevi üstlenir; çünkü bu liflerin eksikliği binaen cildin esnekliğine olumsuz etki eder.

 

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