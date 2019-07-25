Hyalüronik asit nedir?
Hyalüronik asit, tıpta dejeneratif eklem hastalığının (osteoartrit) tedavisinde kullanılır, tıptaki bu kullanımı tam olarak kanıtlanmamış da olsa tecrübeler sonucu hastalığın yol açtığı şiddetli eklem ağrılarının tedavisinde indikasyon olarak belirlenmiştir. Hyalüronik asit kozmetikte daha çok cilt-bakım ürünlerinde bulunur. Peki, hyalüronik asit nedir?
Hyalüronik asit; yunanca "cam" anlamına gelen hyalos kelimesinden türetilmiştir; aynı zamanda hyalüronan ya da hyalüronat olarak da bilinir, HA olarak kısaltılır. Bağlayıcı özellik taşıyan bir tür polimer; anyonik, uzun polisakkaritler içeren glikozaminoglikandır. Hücre dışı matriksin ana bileşenlerindendir.
İnsan vücudunda (yaklaşık 15-20 gr. civarında) belirli birtakım (genellikle sinir) dokularında; yüksek miktarda gözün vitröz sıvısında bulunur. Aynı zamanda, A grubu streptokok (prokaryotik) bakterilerin yapısında toksik etkilere sahip bir strüktürde bulunur.
İnsan vücudundaki görevi, daha çok gelişim, iyileştirme ve bakım üzerine kuruludur. Dokularda bulunduğu için cildin esnekliğini korumakta, stabil bir durumda tutma ve kollajen liflerinin oluşumunda bakım görevi üstlenir; çünkü bu liflerin eksikliği binaen cildin esnekliğine olumsuz etki eder.
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