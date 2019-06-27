HPV nedir? HPV belirtileri neler?
Rahim ağzı kanserinin yanı sıra vulva, vajina, penis kanseri, anal kanserler ve baş boyun kanserlerine de yol açabilen ve cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virüsü (HPV) son yıllarda oldukça yaygınlık göstermeye başladı. 100’den fazla farklı tipi olduğu bilinen HPV, başta genital bölge olmak üzere vücudun değişik yerlerinde siğil (kondilom) olarak kendini göstermektedir. Peki, HPV nedir? HPV nasıl belirti verir?
Erkeklerin genital bölgesinde siğil oluşumu ile fark edilen ve kadınlara bulaştırıldığında da siğil oluşumuyla birlikte rahim ağzı kanserine kadar ilerleyebilecek olan Human Papilloma Virüs (HPV) Bazı vakalarda 5-10 yıl dahi sürebilen kuluçka döneminin ardından kendini gösteren sinsi bir virüs olarak dikkat çekiyor. Hücre içerisine entegre olan ve hücre ile birlikte çoğalarak yaşamını devam ettiren virüs, tensel temas yoluyla ya da sirkülasyonu yüksek toplu kullanılan yerlerdeki tuvaletlerden anlık olarak bulaşıyor. İşte, HPV virüsü hakkında tüm merak edilenler...
Dünya genelinde en sık görülen enfeksiyonların başında yer alan HPV virüsü, kadınlarda ve erkeklerde meydana gelebilen rahim ağzı olmak üzere, baş boyun, anüs, vulva ve vajen kanserlerinin gelişiminden sorumlu en güçlü kanserojen ajanlardan biridir.
Dünya üzerinde 100’den fazla HPV tipi vardır. Bunlardan özellikle 14 tanesi kanser yapan yüksek riskli HPV tipleridir.
Bu tipler arasında ise en önemlisi HPV 16 ve HPV-18’dir. HPV 16 enfeksiyonu dünya genelinde baş boyun, anüs, vuva ve vajen kanserlerinin gelişiminden sorumlu en güçlü kanserojen ajanlardan biridir.
Tütün kullanımı akciğer kanseri riskini 10 misli arttırırken, HPV-16 enfeksiyonu da rahim ağzı kanseri riskini yaklaşık 300 misli arttırmaktadır.
Gelişmiş, gelişmemiş olsun, dünyanın her yerinde rahim ağzı kanserlerinin %70’inden HPV 16-18 sorumludur.
HPV 31,33, 45, 52 ve 58’de yine dünyanın her yerinde gelişen kanserlerin ayrıca %15-20’sinden sorumludur.
BELİRTİLERİ NELER?
Virüs daha çok sıcak ve nemli alanları sevdiği için makat çevresi, kasık kıvrımında küçük, deri renginde veya kırmızı kahverengi kabarıklıklar olarak başlar. Bölge çok nemliyse beyazımsı olabilir. Kitleler büyüyüp karnabahar görüntüsünde kitlelere dönebilir. Genelde ağrı ve kaşıntı yapmaz. Kişi enfekte olmuş bölgeyi kaşıyarak, başka bölgelere virüsü taşıyabilir ve yayılmasına sebep olabilir.
Ağırlıklı olarak dermatolog muayenesiyle tanı koyulur. Bazen kesin tanı için parça almak ve patolojik inceleme yapmak gerekebilir.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Virüsün tedavisi yoktur, ancak çoğu enfeksiyon kişinin kendi bağışıklık sistemiyle temizlenmektedir.
HPV virüsünün tedavisinden çok, enfeksiyonun yol açtığı sorunlar tedavi edilmektedir.
HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu da aşılanmaktır. Sadece aşılar ile yeterli koruyucu güçte ve seviyede antikor üretebiliyoruz.
Bu tiplerin hepsini içeren yeni geliştirilen HPV aşıları bu nedenle tüm kanserlerin %90’ını önleyebilir.
Günümüzde 3 farklı aşı mevcut. 2’li aşı, HPV 16 ve 18’e karşı; 4’lü aşı HPV-16 ve 18 ile beraber siğillerden sorumlu HPV-6, 11’e karşı; 9’lu aşı ise HPV 6, 11, 16, 18 dışında, 31, 33, 45, 52 ve 58’e karşı etkilidir. 9’lu aşılar şu anda dünyada kullanılmakta olan aşılardır.
NASIL KORUNULUR?
Cinsel ilişkide partner sayısının artması riski arttırır. Siğil taşıyan kadın veya erkekle cinsel ilişkiye girmek hastalığa davetiye çıkarmaktır. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf, alerjilere yatkın kişilerde virüse karşı duyarlık daha fazladır. İlişki sırasında prezervatif kullanmak HPV den korumaz.
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