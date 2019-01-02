Hollywood yanağı nedir?
Ünlülerin yüzlerine veya vücutlarına uyguladığı cerrahi yöntemler bir anda popüler oluyor. Bu yöntemlerden bir tanesi de ‘Hollywood yanağı’. İlk olarak Angelina Jolie ile gündeme gelen Hollywood yanağını Türkiye’deki bazı ünlü isimler de yaptırıyor. Peki, Hollywood yanağı nedir?
Bir yanak estetiği olan Hollywood yanağı, çene kemiğinin üzerindeki yağ dokusunun çıkarılmasına dayanan bir ameliyatla elde edilen sonuçtur. Birçok kişi dolgun yanaklara sahip olduğu için tıpkı bir bebek gibi olduğundan daha kilolu görünür. Kişi ne kadar kilo verirse versin yanaklar yine de dolgun görünmeye devam eder. Hollywood yanağının uygulandığı kişilerin yüzleri çıkık ve köşeli elmacık kemiği, tıpkı bir gamze gibi içe çökük ve gergin yanaklardır.
Angelina Jolie, Megan Fox , Jennifer Aniston, Victoria Beckham Rosie Huntington Whiteley, Renee Zellweger, Kim Kardashian, Tyra Banks
Hollywood yanağı operasyonunu uygulatan ünlülerden birkaçı…
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