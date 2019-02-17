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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
17.02.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

HIV virüsü nedir?

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HIV virüsü nedir?

HIV (İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü) enfeksiyonu kan, kan ürünleri ve diğer vücut sıvıları (semen gibi) ile bulaşan, çok ciddi ve öldürücü bir hastalıktır. HIV virüsü kişide bağışıklık yetmezliğine neden olur. Bu da çeşitli ciddi enfeksiyonlara ve bazı kanserlere yatkınlığı arttırır. Peki, HIV virüsü nedir?

HIV, AIDS'e yol açan virüs olarak bilinir. HIV, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olur. Vücudu mikroorganizmalardan koruyan bağışıklık sistemi çalışmadığında, mikroorganizmalar daha kolay hastalığa neden olabilir. Kanında HIV bulunmayan kişiler HIV negatif kişilerdir.HIV, AIDS'e yol açan virüs olarak bilinir. HIV, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olur. Vücudu mikroorganizmalardan koruyan bağışıklık sistemi çalışmadığında, mikroorganizmalar daha kolay hastalığa neden olabilir. Kanında HIV bulunmayan kişiler HIV negatif kişilerdir.

HIV, kontrolsüz cinsel ilişki, ortak kullanılan kirli enjektör veya cerrahi malzemelerle, test edilmemiş kan ve kan ürünleriyle, anneden bebeğe hamilelik ve emzirme sırasında bulaşır.KorunmaAşısı, koruyucu ya da özel bir tedavisi yoktur. Uygulanacak kişisel önlemlerle hastalıktan korunmak mümkündür.

Kişisel Önlemler:

• Seyahatleriniz esnasında güvensiz ve korunmasız cinsel ilişkiye girmeyin,

• İlişkiye girecekseniz mutlaka kondom kullanın, kondomu kurallara uygun şekilde kullanmaya özen gösterin,

• Alkol alımınızı sınırlayın. Fazlasında riskli davranış olasılığı artar.

• Enjeksiyon ile ilaç kullanmayın,• Cilde hasar verecek herhangi bir alet ya da iğne ile uygulama yaptırmayın ( dövme, piercing, akupunktur iğneleri),• Eğer tıbbi hizmet, ya da diş sağlığı hizmeti alıyorsanız, kullanılan malzemenin temiz ve steril olduğundan emin olun.

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