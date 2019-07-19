Histamin nedir?
Histamin vücutta pek çok görevi bulunan bir biyojenik amindir. Kılcal damarları beyaz kan hücrelerine daha geçirgen hale getiren histamin, aynı zamanda enfeksiyonlarla mücadele etmeye yardımcı olur. Bazı yiyecek ve içecekler, histamin salmaktadır. Peki, histamin tam olarak nedir?
Histamin, lokal bağışıklık cevabı oluşturulması, bağırsaktaki fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesinde işe karışan ve nörotransmitter olarak salgılanan bir azot bileşiğidir. Ayrıca vücutta enflamasyon oluşturulması ve kaşıntı ile de ilgilidir. histidinden karboksil giderilerek üretilir.
Histaminin histaminerjik alıcılara yapışması yoluyla ortaya çıkar. Histamin kılcal damarların genişlemesiyle beraber yerel geçirgenliğin artmasına (karıncalanma), bronşların ve bağırsakların büzüşmesine, mide, tükürük ve böbreküstü bezi özeği salgılarının artmasına ve vazodilatasyona (damarların genişlemesi) sebep olur. Dolayısıyla tansiyon düşürücü etkisi vardır.
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