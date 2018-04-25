“Kırgın Çicekler “ dizisinde 'Songül' karakteriyle ünlenen Gökçe Akyıldız, geçtiğimiz ay erken doğum yapmıştı.

Hipnozla doğum yöntemi, son günlerin araştırılan konuları arasında önemli bir yer tutuyor. Normal doğum yöntemleri arasında önemli bir konuma sahip olan hipnozla doğum, birçok ünlü tarafından tercih ediliyor. Peki, hipnozla doğum nedir ve nasıl gerçekleşmektedir? İşte, detaylı bilgiler

Normal doğuma yönelimin artmasıyla birlikte doğum terapistliği, doulalık ve doğum koçluğu kavramları karşımıza çıkmaya başladı. Uzman Psikolog Sibel Deniz Toledo, Özgü Namal'ın da tercih ettiği doğum yöntemi Hypnobirthing ve doğum sırasında yaşanılanlar hakkında önemli bilgiler verdi.

Anne adayları genelde korku ve kaygı gibi duygularla bize geliyor. Doğum hakkında doğurmak hakkında genel bir negatif düşünce mevcut. Haberlerde, yakın ve uzak çevreden gelen bilgilerde hep negatif doğum hikayeleri dinliyoruz. Bunların etkisiyle büyüyor, kadın ve anne oluyoruz. Tabii hamile kalındığında bu korkular en üst düzeye çıkıyor. Doğumun doğal ve sağlıklı bir eylem olduğunu unutmuş durumdayız. Hypnobirthing ve tüm doğuma hazırlık eğitimlerin temel hedefi bu negatif hipnozu tersine çevirmek ve doğumun binlerce yıldır kadınların yaptığı doğal ve sağlıklı bir eylem olduğunu hatırlatmaktır. Korkunun yerine bilgiyi koymak, hem anne adayına hem de bebeğe güven duygusunu yerleştirmektir.



DOĞUM TERAPİSTİ TAM OLARAK NE YAPAR?



Doğum terapisti hamilelik sürecinde anne adayı ile çalışır. Kalan korku ve kaygıları var ise geçirmeye çalışır. Daha önce yaşanmış düşükler, kürtajlar veya kayıplar var ise onlarla ilgili duyguları temizler. Doğumun yanı sıra doğum sonrasında da annenin ‘iyi anne olmak’ veya sadece ‘anne olmak’ ile ilgili varsa kaygılarını çalışır. Annesiyle olan ilişkisine bakar.



Doğum terapisti, doğum olup anne bebek bağlanması gerçekleşene kadar annenin yanındadır. Gereken her durumda anneyi destekler. Doğumun durduğu, tıkandığı noktalarda anne ile beraber bunun sebeplerini ve çözüm yollarını arar. Anneye güven verir ve ‘başarabilirsin’ duygusunu aşılar. Annenin doğumdan her şekilde pozitif duygularla, pozitif anılarla ayrılmasına yardımcı olur.

ANNE ADAYININ PSİKOLOJİSİ DOĞUMU ETKİLİYOR!



Doğum terapisti, anne adayının ve eşinin ailesi ile görüşme yapar. Bu süreçte aile içi dinamikleri de anlamaya, bu dinamikleri anne adayının yararına kullanmaya ve doğum sırasında bu dinamikleri anne için organize etmeye çalışır. Ayrıca ailedeki önemli diğer kadın figürlerle de gerekirse görüşür; teyze, hala, kız kardeş gibi. Amaç, anne adayının en iyi psikolojik şartlarda doğum yapmasına yardımcı olmaktır.



Doğum anne adayının psikolojisinden direkt olarak etkilenir. Anne adayı ne kadar rahat ve huzurlu olursa o kadar rahat ve huzurlu bir doğum geçirecektir.

HİPNOZLA DOĞUM TAM OLARAK NEDİR?



Terapilerde öncelikle psikodrama ekolünden alınan eyleme dayalı teknikleri kullanılıyor. Bunun yanı sıra eğitimlerde ve terapilerde gevşeme ve nefes egzersizleri, bebek ile bağ kurma egzersizlerini de bolca kullanılıyor. Burada amaç hipnotik metinler aracılığı ile anne adayının gevşemesini sağlamak ve bu sırada olumlamalarla anne adayına bir anlamda pozitif yükleme yapmaktır. Bu tarz eğitim alan bir anne adayı kendi de doğuma kadar tekrarlar yaparsa, doğumda bu gevşemiş, huzurlu duruma kolayca ulaşabilmektedir.