Hipertrikoz (kurt adam sendromu) nedir?
Halk arasında kurt adam sendromu olarak da bilinen hipertrikoz, çoğunlukla yüz bölgesinde, bazen de el ve sırt bölgelerinde normalin dışında tüylenme şeklinde kendini gösteren bir sağlık problemidir. Hipertrikoz kişide doğuştan gelen veya sonradan gelişen bir hastalık olabilir. Peki, hipertrikoz (kurt adam sendromu) nedir?
Hipertrikoz (kurt adam sendromu adı da kullanılmaktadır), vücudun her yerindeki kılların anormal miktarda uzamasıdır Hipertrikoz görünümü mitolojik kurt adama benzediğinden dolayı, yaygın olarak gayri resmi şekilde kurt adam sendromu olarak da adlandırılır. Vücudun pek çok yerinde oluşan jeneralize ve yalnızca belirli bir bölgede oluşan lokalize olmak üzere iki tür hipertrikoz bulunmaktadır.
Hipertrikoz kişide doğuştan gelen veya sonradan gelişen bir hastalık olabilir. Androjene bağımlı kıl hariç olmak üzere kıllar cilt üzerinde, kasık bölgesinde, yüz ve koltuk altı bölgelerinde meydana gelir.
19. ve 20. yüzyılın başlarında Julia Pastrana gibi birçok sirk sanatçısında hipertrikoz rahatsızlığı bulunmaktaydı. Bunların birçoğu hilkat garibesi gibi çeşitli yaratık gösterilerinde hem insan hem de hayvan özelliklerine sahip kişiler şeklinde lanse edilerek kullanıldılar.
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