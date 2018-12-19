Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon hakkında merak edilenler...
Kan basıncının normalin üzerinde olmasıyla hipertansiyon ortaya çıkıyor. Ülkemizde de sıklıkla görülen bu hastalık tedavi edilmediği durumlarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Peki, hipertansiyon nedir?
Hareketsiz bir yaşam tarzı, kilo fazlalığı, tuz tüketiminin artması, şeker bağımlılığı ve stresin fazla olduğu şehirsel yerleşimin yoğunlaşması hipertansiyonlu hasta sayısını artırdı. İşte, hipertansiyon hakkında bilinmesi gerekenler...
Tanımı: Kan basıncının belirli bir dengenin altına düşmesi sonrası oluşan durumdur. Genellikle basıncın 90-60 altına düşmesi sonrası oluşur.
Şikayetleri: Tansiyon düşüklüğünün ciddiyetine bağlı olarak baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk ,güçsüzlük, fenalaşma hissi ve ciddi olduğunda bayılmalara yol açabilir.
Bulguları: Tansiyon düşüklüğü ( hipotansiyon ) genellikle yukarıda yer alan şikayetleri olan insanlarda bu şikayetlerle birlikte kan basıncının ( tansiyon ) 90- 60 altına düşmesi ile fark edilir.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Baş dönmesi, halsizlik, fenalaşma hissi ve bayılma şikayetleri olan hastalarda özellikle sık sık bu şikayetleri oluyorsa tansiyon takibi yapılmalıdır. En az 4-7 gün sabah akşam (2x1) tansiyon takibi önerilmektedir. Ciddi vakalarda tansiyon holter ile tansiyon takibi yapılabilir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Çoğunlukla özellikle gençler (40 yaş altı) iyi huylu seyreder ama sık sık şikayetleri olanlarda bol sıvı alımı önerilmelidir. Ayrıca tuz alımı biraz artırılabilir. 40 yaş üstü hastalarda altta yatan kalp hastalığı ve ilaç kullanımı mutlaka araştırılmalıdır. Altta yatan hastalık yokluğunda yine sıvı alımı artırılmalıdır varsa altta yatan hastalık mutlaka tedavi edilmelidir.
HİPERTANSİYON AİLEVİ Mİ?
Hipertansiyon ailevi karakter gösterebilir. Yani anne, baba ve kardeş gibi birinci derece yakınlarda hipertansiyon varlığı kişinin hipertansiyon riskini artırabilir. Ancak mutlak hipertansiyon gelişeceği anlamına gelmez. Bugünkü bilgiler ile birinci derece yakınlarında hipertansiyon olan kişilerin özenle izlenmesi gereklidir. Bu gibi kişilerin kan basınçlarının düzenli izlemlerinin yanı sıra tuz alımı, sigara içimi ve şişmanlık gibi kalp hastalıklarına yakalanma riskini artıran diğer faktörlerden uzak durmalarının sağlanması gereklidir.
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