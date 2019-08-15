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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
15.08.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Hint inciri nedir, faydaları neler?

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Hint inciri nedir, faydaları neler?

Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde kendiliğinden doğada yetişen şifa deposu dikenli inciri bir diğer adıyla Hint inciri, son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle daha fazla bilinir hale geldi. Üzerinde çok sayıda diken bulunan Hint inciri, tatlı ve suludur. Yenilebilir ancak, yerken kabuk kısmı soyulup çıkarılır. Peki, Hint incirinin faydaları neler?

Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde kendiliğinden doğada yetişen şifa deposu dikenli inciri bir diğer adıyla Hint inciri, son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle daha fazla bilinir hale geldi. Üzerinde çok sayıda diken bulunan Hint inciri, tatlı ve suludur. Yenilebilir. Ancak, yerken kabuk kısmı soyulup çıkarılır.

Genellikle Doğu dikenli armut, dikenli incir veya Hint inciri olarak bilinen Opuntia humifusa, doğu Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde bulunan Opuntia cinsinin bir kaktüsüdür. 5–10 cm uzunluğunda, kırmızı, sarı, turuncu renklerde kabuğu vardır.

Kendiliğinden doğada yetişen bir kaktüs türünün meyvesi olan dikenli incir halk arasında, Hint inciri, Frenk inciri, Mısır inciri, Babutsa, Kilis inciri, Pabuç inciri, Kaynanadili ve Kürek Yemişi gibi yöresel isimlerle de anılıyor. Türlü zahmetlerle kaktüs türü bitkiden toplandıktan sonra seyyar satıcıların buz içerisinde beklettiği dikenli incirler ilgi görüyor.

Hint inciri faydaları neler?

İçeriğinde bol miktarda C vitamini barındıran Hint inciri, bu özelliği ile güçlü bir antioksidan etkisi yaratıyor.

Mucize meyve dikenli incirin, stresten şeker hastalığına, yorgunluktan kolesterole kadar pek çok rahatsızlığına iyi geldiği söyleniyor.

Afrodizyak etkisi bulunan Hint inciri, bu özelliği sayesinde bazı bölgelerde cinsel gücü arttıran ilaç olarak kullanılıyor. Ayrıca ciltteki kırışıklıkların giderilmesine katkı sağlıyor. 

Bağırsak fonksiyonlarını düzenleyerek sindirim sistemine katkı sağlıyor.

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