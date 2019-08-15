Hint inciri nedir, faydaları neler?
Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde kendiliğinden doğada yetişen şifa deposu dikenli inciri bir diğer adıyla Hint inciri, son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle daha fazla bilinir hale geldi. Üzerinde çok sayıda diken bulunan Hint inciri, tatlı ve suludur. Yenilebilir ancak, yerken kabuk kısmı soyulup çıkarılır. Peki, Hint incirinin faydaları neler?
Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde kendiliğinden doğada yetişen şifa deposu dikenli inciri bir diğer adıyla Hint inciri, son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle daha fazla bilinir hale geldi. Üzerinde çok sayıda diken bulunan Hint inciri, tatlı ve suludur. Yenilebilir. Ancak, yerken kabuk kısmı soyulup çıkarılır.
Genellikle Doğu dikenli armut, dikenli incir veya Hint inciri olarak bilinen Opuntia humifusa, doğu Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde bulunan Opuntia cinsinin bir kaktüsüdür. 5–10 cm uzunluğunda, kırmızı, sarı, turuncu renklerde kabuğu vardır.
Kendiliğinden doğada yetişen bir kaktüs türünün meyvesi olan dikenli incir halk arasında, Hint inciri, Frenk inciri, Mısır inciri, Babutsa, Kilis inciri, Pabuç inciri, Kaynanadili ve Kürek Yemişi gibi yöresel isimlerle de anılıyor. Türlü zahmetlerle kaktüs türü bitkiden toplandıktan sonra seyyar satıcıların buz içerisinde beklettiği dikenli incirler ilgi görüyor.
Hint inciri faydaları neler?
İçeriğinde bol miktarda C vitamini barındıran Hint inciri, bu özelliği ile güçlü bir antioksidan etkisi yaratıyor.
Mucize meyve dikenli incirin, stresten şeker hastalığına, yorgunluktan kolesterole kadar pek çok rahatsızlığına iyi geldiği söyleniyor.
Afrodizyak etkisi bulunan Hint inciri, bu özelliği sayesinde bazı bölgelerde cinsel gücü arttıran ilaç olarak kullanılıyor. Ayrıca ciltteki kırışıklıkların giderilmesine katkı sağlıyor.
Bağırsak fonksiyonlarını düzenleyerek sindirim sistemine katkı sağlıyor.
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