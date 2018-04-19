Hıçkırık nedir? Hıçkırık nasıl geçer?

Zaman zaman hepimizin karşılaştığı hıçkırık sorunu, uzun sürmesi durumunda can sıkıcı bir hal alıyor. Çoğunlukla ciddi bir sorun olarak algılanmayan hıçkırık sanılanın aksine uzun sürüyorsa beyin ve kalp gibi hayati organlardaki bir hastalığın da habercisi olabilir. İşte, hıçkırık hakkında bilinmesi gerekenler...

HIÇKIRIK NEDİR?

Aşırı yemek yemekten ya da sinirsel nedenlerle, diyaframın istemsiz bir biçimde kasılmasıyla hava akciğerlere geçerken boğazdan çıkan ve düzgün aralıklarla yinelenen ses olarak tanımlanan hıçkırık, kısa sürede kendiliğinden geçer ve çoğu durumda önemsizdir. Ancak günlerce süren ve bir türlü geçmeyen inatçı bir hıçkırık ile karşı karşıyaysanız mutlaka bir doktora görünmenizde fayda var.

HIÇKIRIK NEDEN OLUR?

Göğüs boşluğu ile karın boşluğun birbirinden ayıran ve diyafram adı verilen kasın istem dışı kasılmasını takiben ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinin aniden kapanmasıyla oluşan hıçkırığın oluşmasında birden fazla etken etkili olabilir. İşte en yaygın hıçkırık nedenleri...

AŞIRI YEMEK TÜKETİMİ: Mide çok dolu olduğunda bu doluluk, kısa sürede geçecek bir hıçkırığa neden olabilir. Hızlı bir şekilde çok yemek, çok alkol almak, fazla hava yutmak, sıcak ve soğuk içeceklerin karışmasıyla mide ısısının aniden değişmesi ya da heyecanlanmak gibi durumlar da diyaframın bitişiğinde bulunan midenin şişmesine ya da gerilmesine dolayısıyla hıçkırığa neden olur.

ÇOK GÜLMEK: Güldüğümüz sırada içimize ani olarak hava çekmemiz nedeniyle hava çok hızlı bir şekilde gırtlak kapağına doğru ilerler ve diyaframla ilgili sinirleri uyarır böylece hıçkırık başlar. Bu tarz hıçkırıklar genellikle kısa süreli olur.

YOĞUN STRES: Stresli olmak ve can sıkıntısı gibi durumlarda hıçkırığın oluşmasına neden olur. Kaygı ve stres diyaframı uyaran hormonların salınmasına neden olur ve diyaframdaki kasılmalar tetiklenerek hıçkırık meydana gelir.

GEBELİK: Gebeliğin devam ettiği sırada anne karnında büyümekte olan bebek, diyaframa baskı uygular ve hıçkırığa neden olabilir.

HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

KESE KAĞIDI YÖNTEMİ: Kese kağıdına soluyarak karbondioksiti alırız, bu şekilde hıçkırığı azaltabiliriz. Kendi halimizde yapılabilecek tek yöntem budur. Çok fazla ve inatçı bir hıçkırığa yakalanılması durumundaysa hekime başvurulmalıdır.

KARANFİL ÇİĞNEMEK: Aç karnına birkaç karanfil çiğnemek de hıçkırık için olumlu sonuç verebilir.

Uzmanlar toplumun birçok kesimi tarafından uygulanan nefes tutmak, soğuk su içmek, ıkınmak, korkmak, dış kulak yolunu tıkamak ve limonlu su içmek gibi yöntemlerin yanlış olduğunu ve daha farklı hastalıklara neden olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Eğer kendiliğinden kısa sürede geçemeyen hıçkırıkla karşı karşıya kalırsanız vakit kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz.