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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
21.05.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Hibiskus nedir, faydaları neler? Hibiskus çayı nasıl demlenir?

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Hibiskus nedir, faydaları neler? Hibiskus çayı nasıl demlenir?

Uzmanların faydalarını saymakla bitiremediği hibiskus, görüntüsüyle de iç açıyor. Sağlık ve zayıflama için yardımcı olan hibiskus çayı, tam anlamıyla bir şifa deposu. Peki, hibiskus bitkisinin faydaları neler? Hibiskus çayı nasıl demlenir?

Hibiskus (hatmi çiçeği), yaprakları olan alternatif bir çiçektir. Hibiskus çayı “ekşi çay” olarak da tanınmaktadır. Ayrıca; “Medine gülü”, “Narçiçeği” gibi adlarla da aktarda satılmaktadır. Genellikle bir dişli veya loblu marjı ile mızrak ve ovat şeklindedir. Çiçekler beş veya daha fazla olan, büyük, göze çarpan, trompet şeklindedir yaprakları, beyaz, kırmızı, turuncu, mor ve sarıdır, 4–18 cm genişliktedir. Pembe renkli olanlar gibi bazı türlerde çiçek rengi, H. mutabilis ve H. tiliaceus, yaşla birlikte değişir. Meyve kuru ve loblu olan kapsül içeren tohumlardır.

Hibiskusun faydaları neler?

İştah azaltıcı etkisi olan hibiskus, metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca ödem ve şişkinliği önler.
C vitamini açısından zengin bir bitki olduğundan, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır.
Hibiskusun bir diğer faydası da hazımsızlığı gidermesidir. Bağırsak hareketlerini arttırır, bu nedenle kabızlık için çözüm sağlar.
Regl dönemindeki ağrılara ve kramplara karşı oldukça faydalıdır. Hormonları dengeler.
Antioksidanlar bakımından zengin olan hibiskus çayı, hücre deformasyonuna, cilt yaşlanmasına ve kırışıklıklara sebep olan serbest radikallerle karşı savaşır.

Hibiskus çayı nasıl demlenir?

Malzemeler:

• 1 tutam kurutulmuş hibiskus çiçeği
• 1 su bardağı su

Kaynattığınız suyu kenara alın, ardından içine kurutulmuş hibiskusları ilave edin, 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Süzüp afiyetle için.
Dilerseniz bu çayı demledikten sonra içerisine bal, limon ya da çubuk tarçın ilave edebilirsiniz.

 

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