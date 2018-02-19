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Herkesin inandığı 3 sağlık miti

Son yıllarda sağlıklı yaşam takıntılı kültürümüzde bazı diyet ve egzersiz kalıpları o kadar yaygınlaştı ki artık körü koruna gerçek olarak kabul ediliyor. Bu gibi kalıplaşmış düşünce tarzlarının hepimizin düşük kalorili ancak yüksek şekerli tahılların bizim için iyi olduğuna inanmamızı sağladığını unutmamak gerek. Bu yaygın sağlık miti 90’lı yılların başından 2000’li yılların başına kadar bize dayatıldı. Ancak sağlıklı yaşam alanının öznel niteliği göz önüne alındığında bu gibi bilgilerin sorgulanması gerekliliğinin önemi ortaya çıktı. İşte uzmanların, son dönemde kilo vermek adına önerilen kötü tavsiyeler hakkındaki uyarıları…

Kaynak: Doğan Burda
19.02.2018 - 15:37 | Son Güncelleme :

Yüksek yağ düşük karbonhidrat diyetiniz için iyidir

Atkins diyetinin de popülaritesinden bileceğiniz üzere karbonhidratlar 2000’lerden beri adeta şeytanlaştı. Spor yapan insanların antrenman öncesinde karbonhidratlardan kaçınmaları ve tüketmeleri özellikle önerilen bir şeydi.

Ancak diyetisyen Edwina Clark, yüksek yoğunluklu egzersiz sırasında karbonhidratların en önemli yakıt olduğunu söylüyor ve buna işaret eden sayısız çalışma bulunduğunu ekliyor. Uzman diyetisyen, “Karbonhidratlar dayanıklılık antrenmanı sırasında bazı seçkin sporcularda işe yarayabilir, ancak insanların tek başına buna kalkışmaması ve özellikle bir antrenörün tavsiyesi olmadan yapmaması gerekir” diyor.

Herkesin inandığı 3 sağlık miti

Soya tüketmek meme kanserine neden oluyor

Sağlıklı beslenme topluluklarında, tofu ve tempeh gibi gıdalardaki fitoöstrojenler nedeniyle soyanın meme kanserine yol açabileceği yaygın bir inanış haline geldi. Ancak uzmanlar meme kanserinin sadece bazı biçimlerinin östrojene bağlı olduğunu ve soya gibi bir bitkinin bu etkiye sahip olmadığını söylüyor. Eğer günde bir ya da iki porsiyon tüketiyorsanız bu etkiye maruz kalmazsınız.

Herkesin inandığı 3 sağlık miti

Ağırlık kaybetmek için tükettiğinden daha fazla kalori yakmalısın

Bu tavsiye bugüne kadar neredeyse her diyet ve egzersiz planının size söylediği bir bilgidir ancak kalori saymanın kilo vermenizle alakalı olmadığı artık kanıtlanmış ve diyetisyenler tarafından da kabul edilmiş bir bulgudur.

Yiyeceklerin etiketlerindeki kalori değeri sizin vücudunuzdaki yiyecek kalorisi değerine eşit değildir. Dahası kaloriyi kesmek vücudunuzda bu kaloriyi telafi etme ihtiyacı doğurur ve bu da sık sık sağlıksız bir kilo alıp verme döngüsüne girmenize neden olabilir.

 

 

Etiketler: doğru bilinen yanlışlar , Sağlık , yanlış bilinenler
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