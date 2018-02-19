Herkesin inandığı 3 sağlık miti

Yüksek yağ düşük karbonhidrat diyetiniz için iyidir

Atkins diyetinin de popülaritesinden bileceğiniz üzere karbonhidratlar 2000’lerden beri adeta şeytanlaştı. Spor yapan insanların antrenman öncesinde karbonhidratlardan kaçınmaları ve tüketmeleri özellikle önerilen bir şeydi.

Ancak diyetisyen Edwina Clark, yüksek yoğunluklu egzersiz sırasında karbonhidratların en önemli yakıt olduğunu söylüyor ve buna işaret eden sayısız çalışma bulunduğunu ekliyor. Uzman diyetisyen, “Karbonhidratlar dayanıklılık antrenmanı sırasında bazı seçkin sporcularda işe yarayabilir, ancak insanların tek başına buna kalkışmaması ve özellikle bir antrenörün tavsiyesi olmadan yapmaması gerekir” diyor.

Soya tüketmek meme kanserine neden oluyor

Sağlıklı beslenme topluluklarında, tofu ve tempeh gibi gıdalardaki fitoöstrojenler nedeniyle soyanın meme kanserine yol açabileceği yaygın bir inanış haline geldi. Ancak uzmanlar meme kanserinin sadece bazı biçimlerinin östrojene bağlı olduğunu ve soya gibi bir bitkinin bu etkiye sahip olmadığını söylüyor. Eğer günde bir ya da iki porsiyon tüketiyorsanız bu etkiye maruz kalmazsınız.

Ağırlık kaybetmek için tükettiğinden daha fazla kalori yakmalısın

Bu tavsiye bugüne kadar neredeyse her diyet ve egzersiz planının size söylediği bir bilgidir ancak kalori saymanın kilo vermenizle alakalı olmadığı artık kanıtlanmış ve diyetisyenler tarafından da kabul edilmiş bir bulgudur.

Yiyeceklerin etiketlerindeki kalori değeri sizin vücudunuzdaki yiyecek kalorisi değerine eşit değildir. Dahası kaloriyi kesmek vücudunuzda bu kaloriyi telafi etme ihtiyacı doğurur ve bu da sık sık sağlıksız bir kilo alıp verme döngüsüne girmenize neden olabilir.