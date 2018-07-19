HCT (hematokrit) nedir? HCT düşüklüğü ne anlama gelir?
HCT (hematokrit) nedir sorusu birçok kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. HCT, birkaç başka ölçüm yapan otomatik bir makine ile ölçülen bir kan örneğidir. Peki, HCT düşüklüğü ne anlama gelir?
HCT (Hematokrit), kırmızı kan hücrelerinden oluşan kanın hacimce oranıdır. HCT yüzde olarak ifade edilir. Örneğin,% 25’lik bir hematokrit, 100 ml’lik kandaki 25 mililitre alyuvar hücresi olduğu anlamına gelir.
HCT nasıl ölçülür?
Hct, aynı zamanda birkaç başka ölçüm yapan otomatik bir makine ile ölçülen bir kan örneğidir. Bu makinelerin çoğu hematokriti doğrudan ölçmüyor, daha çok hemoglobin miktarını ve kırmızı kan hücrelerinin ortalama hacmini hesaplıyor. HCT, bir santrifüj kullanılarak manuel olarak da belirlenebilir. Tüp santrifüjlendiğinde, kırmızı hücreler borunun tabanına sarılır. Daha sonra kırmızı kan hücrelerinin toplam kan hacmine oranı görsel olarak ölçülebilir.
Test nasıl yapılır?
Test, kolundaki bir damardan bir iğne ile çekilen bir kan örneğini gerektirir.
Test herhangi bir risk oluşturuyor mu?
Bir iğne ile kan örneği almak, kanama, enfeksiyon, morarma veya baş dönmesi gibi riskler taşır. İğne kolunuza dikilirse hafif bir batma hissi veya ağrı hissedebilirsiniz. Daha sonra, site biraz ağrıyabilir.
Test sonuçlarını neler etkileyebilir?
Yüksek rakımda yaşamak, HCT’nizi normalden daha yüksek bir seviyeye çıkarabilir. Hamile kalmanız veya 60 yaşından büyük olmanız, HCT’nin normalden daha düşük olmasına neden olabilir.
HCT düşüklüğü ne anlama gelir?
HCT düşükşüğü bulunan bir kişiye anemik olarak atıf yapılır. Aneminin birçok nedeni vardır. Daha sık görülen nedenlerden bazıları kan kaybı (travmatik yaralanma, cerrahi, kanama ve kolon kanseri), beslenme yetersizliği (demir, vitamin B12, folat), kemik iliği sorunları (kemik iliğinin kansere göre değiştirilmesi, kemoterapi ilaçlarıyla bastırma, Böbrek yetmezliği) ve anormal hemoglobin (orak hücre anemi).
HCT yüksekliği ne anlama gelir?
HCT yüksekliği, anormal derecede artmış kırmızı kan hücre sayılarını temsil eder. Kronik sigara içicilerde yüksek hematokrit görülür. Dehidrasyon, yanlış sıvı dengesi sağlandığında yok olan hatalı yüksek bir hematokrit üretir. Yüksek hematokritin diğer nadir nedenleri akciğer hastalığı, bazı tümörler, polisitemi rubra Vera olarak bilinen kemik iliği bozukluğu ve “kan dopingi” amacıyla sporcular tarafından eritropoietin (Epogen) kötüye kullanılmasıdır.
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