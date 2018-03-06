Hayatınızı iyileştirme konusunda size yardımcı olacak 5 uygulama

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Kararınız kilo vermekse, MyFitnessPal
MyFitnessPal’in veri tabanında tam 5 milyondan fazla yiyeceğin kalori sayısı yer alıyor ve kalori takibi yapmak isteyen kişiler için muhteşem bir hizmet sunuyor. Üstelik bir yemek tarifi bulduğunuzda bu tarifin URL’sini yapıştırmanız yeterli oluyor ve uygulama yemeğin kaç kalori olacağını hesaplıyor. Bunun dışında yemek alışkanlıklarınızı ve fiziksel aktivitenizi girerek kendi takibinizi de yapabiliyorsunuz. Uygulama üzerinde 350 egzersiz de sizi bekliyor.
Amacınız sakin ve merkezde hissetmekse, Pacifica
Bir psikolog tarafından tasarlanan bu uygulamada bilişsel davranış terapisi ile stres ve anksiyeteyle başa çıkmak mümkün. Pacifica rahatlama teknikleriyle kendi kendinize daha rahat hissetmenizi sağlayacak yardımcı olacak sesli derslerle sizi içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan kurtarmayı amaçlıyor. Ayrıca uygulama aracılığıyla zihinsel ve duygusal sağlık konularıyla uğraşan diğer kullanıcılara da ulaşabiliyorsunuz.
Daha iyi seks istiyorsanız, IKamasutra / IKamasutra Lite
Sağlıklı bir seks hayatı, yeni şeyler denemek anlamına gelir ve bu seksi uygulama bu işi yapıyor. Dokuz kategoride 100'den fazla farklı seks pozisyonuna sahip olan IKamasutra, sizin için her zaman yenilerini öneriyor. Tek yapmanız gereken ekranı sağa sürüklemek ve pozisyonun nasıl yapıldığını görmek.
Bir maraton koşmayı hedeflediyseniz, Couch-to-5K
2018’deki hedefiniz 5 kilometrelik bitiş çizgisine en önce ulaşan kişi olmaksa bu uygulama işinize yarayacak bir koçtur. Uygulama, eğitim programıyla sadece dokuz hafta içerisinde kanepeden kalkıp patateslikten kurtulmanızı hedefliyor. Kendi eğitmeninizi seçip, dilediğiniz müzik eşliğinde egzersizinizi yapıyor ve gelişiminizi takip edebiliyorsunuz.
Daha üretken ve düzenli olmak istiyorsanız, Any.do
Any.do uygulaması cebinizde kişisel bir asistanın olması gibi. Bu kolay kullanımlı hatırlatma aracı ile etkinlikleri ve görevleri takip edebiliyorsunuz. Ayrıca listelerinizi paylaşabiliyor ve yapmanız gerekenler hakkında aileniz ve arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz.
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