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Hayatınızı değiştirebilecek 7 soru

Hayat zor ve uzun bir yol. Bizler de bu yolda kendi bildiğimiz şekilde yürüyoruz. Çoğunlukla da vücut sağlığımız üzerine odaklanarak sağlık durumumuzu ölçüyoruz. Oysa akıl sağlığımız beden sağlığımızı etkileyen en önemli parçalardan biridir. Onu korumak ve çok daha sağlıklı bir hale gelebilmek için kendimize sormamız gereken bazı sorular bulunuyor.

Kaynak: Doğan Burda
05.03.2018 - 13:50 | Son Güncelleme :

İnsanlar beni nasıl görüyorlar?

Siz kendinizi kendi çerçevenizden görüyorsunuz ve kendinizden son derece eminsiniz. Ancak çevrenizdeki insanlar sizi 360 derece olarak görebiliyorlar. Dolayısıyla sizin farkında olmadığınız pek çok şeyin de farkındalar. Bu nedenle insanlara sık sık dışarıdan nasıl göründüğünüzü ve belli konularda kararlarınızın nasıl düşündürdüğünü sorun. Ne kadar geri bildirim alırsanız kendinizi de o kadar çok keşfedersiniz.

Hayatınızı değiştirebilecek 7 soru

Bugün neyi iyi yaptım?

Hayatınızdaki önemli konulara odaklanmak ve bu konular hakkında doğru kararlar alabilmek için kendinize her gün bu soruyu sorun. İyi yaptığınız bir şey kendinizi de iyi hissettirecek ve sizi bu konuda motive edecektir.

Hayatınızı değiştirebilecek 7 soru

Hedeflerime ulaşırsam nasıl hissederim ve ulaşmak için ne yapmalıyım?

Hedeflerinize ulaşmak için çabalarken kendinize vardığınızdaki o hazzı sık sık yaşatın. Bu hayal etme hali hedefe ulaşmak için aşılan yolu çok daha eğlenceli kılar ve motivasyonunuzu arttırır.

Hayatınızı değiştirebilecek 7 soru

Öğrenmek için zaman ayırıyor muyum?

Elinizin altında kocaman bir dünya var. Gün geçtikçe gelişen teknolojiyle birlikte öğrenecek şeylerin sayısı da bilgi birikimi de büyüyor. Kendinizi dünyadaki gelişmelerden geri bırakmayın ve öğrenmeye zaman ayırın. Yeni nöronlar yeni yollar zihninizi genişletecektir.

Hayatınızı değiştirebilecek 7 soru

Hayatımdaki yerleşik durumlardan memnun muyum?

Bazen bir işe bazen de bir ilişkiye yerleşiriz ve kendimizi orada güvende hissettiğimiz için çok zevk almasak bile bu durumu devam ettiririz. Ancak bu yeniliklerle karşılaşmamızı engeller. Kendinizi bu konuda sorgulayın.

Hayatınızı değiştirebilecek 7 soru

5 yıl içinde nerede olacağım?

Nereye gittiğinizi bilmezseniz, herhangi bir yere varırsınız. Ve vardığınızda da gitmek istediğiniz yerin orası olmadığını fark eder ve 5 yılı kaybetmiş olursunuz. Bu nedenle önünüzdeki 5 yılı planlayın ve bir hedef edinin.

Hayatınızı değiştirebilecek 7 soru

Korkmasaydım nerede ve ne yapıyor olurdum?

Korku bizim hayatta kalmak için en önemli dürtülerimizden biridir. Ancak hayattaki bazı korkularımız yüzünden de yapmak istediklerimizi yapmaz ve istemediğimiz bir hayata tıkılıp kalırız. Bu nedenle kendinize bu soruyu sorun ve olmak istediğiniz yerde olmanızı engelleyen korkunuzu yenmek için adım atın.

Etiketler: Psikoloji , hayatı değiştiren sorular , yaşam felsefesi
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