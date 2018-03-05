Hayatınızı değiştirebilecek 7 soru

İnsanlar beni nasıl görüyorlar?

Siz kendinizi kendi çerçevenizden görüyorsunuz ve kendinizden son derece eminsiniz. Ancak çevrenizdeki insanlar sizi 360 derece olarak görebiliyorlar. Dolayısıyla sizin farkında olmadığınız pek çok şeyin de farkındalar. Bu nedenle insanlara sık sık dışarıdan nasıl göründüğünüzü ve belli konularda kararlarınızın nasıl düşündürdüğünü sorun. Ne kadar geri bildirim alırsanız kendinizi de o kadar çok keşfedersiniz.

Bugün neyi iyi yaptım?

Hayatınızdaki önemli konulara odaklanmak ve bu konular hakkında doğru kararlar alabilmek için kendinize her gün bu soruyu sorun. İyi yaptığınız bir şey kendinizi de iyi hissettirecek ve sizi bu konuda motive edecektir.

Hedeflerime ulaşırsam nasıl hissederim ve ulaşmak için ne yapmalıyım?

Hedeflerinize ulaşmak için çabalarken kendinize vardığınızdaki o hazzı sık sık yaşatın. Bu hayal etme hali hedefe ulaşmak için aşılan yolu çok daha eğlenceli kılar ve motivasyonunuzu arttırır.

Öğrenmek için zaman ayırıyor muyum?

Elinizin altında kocaman bir dünya var. Gün geçtikçe gelişen teknolojiyle birlikte öğrenecek şeylerin sayısı da bilgi birikimi de büyüyor. Kendinizi dünyadaki gelişmelerden geri bırakmayın ve öğrenmeye zaman ayırın. Yeni nöronlar yeni yollar zihninizi genişletecektir.

Hayatımdaki yerleşik durumlardan memnun muyum?

Bazen bir işe bazen de bir ilişkiye yerleşiriz ve kendimizi orada güvende hissettiğimiz için çok zevk almasak bile bu durumu devam ettiririz. Ancak bu yeniliklerle karşılaşmamızı engeller. Kendinizi bu konuda sorgulayın.

5 yıl içinde nerede olacağım?

Nereye gittiğinizi bilmezseniz, herhangi bir yere varırsınız. Ve vardığınızda da gitmek istediğiniz yerin orası olmadığını fark eder ve 5 yılı kaybetmiş olursunuz. Bu nedenle önünüzdeki 5 yılı planlayın ve bir hedef edinin.

Korkmasaydım nerede ve ne yapıyor olurdum?

Korku bizim hayatta kalmak için en önemli dürtülerimizden biridir. Ancak hayattaki bazı korkularımız yüzünden de yapmak istediklerimizi yapmaz ve istemediğimiz bir hayata tıkılıp kalırız. Bu nedenle kendinize bu soruyu sorun ve olmak istediğiniz yerde olmanızı engelleyen korkunuzu yenmek için adım atın.