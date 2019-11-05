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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.11.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Havlıcan nedir? Havlıcanın faydaları neler?

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Havlıcan nedir? Havlıcanın faydaları neler?

Ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya ülkelerinde yetiştirilen havlıcan, görüntüsü itibariyle zencefile benzerlik göstermektedir. Zencefil ve havlıcan rizomlarının özütlerinin belirli oranlarda karışımı ile hazırlanan formüllerin ise insanlarda romatizma tedavisinde etkili olduğu klinik olarak da gösterilmiştir. Peki, havlıcanın diğer faydaları neler?

Havlıcan (Alpinia officinarum), zencefilgiller (Zingiberaceae) familyasından köksapları baharat olarak kullanılan çok yıllık bitki türü. Anavatanı Hindistan, Güneydoğu Asya ve Laos'tur.

3 m boyunda olan havlıcan beyaz ya da pembe çiçeklere ve mızraksı yapraklara sahiptir. Tıp ve mutfak alanında geniş bir kullanım alanı olan köksaplı bir bitkidir. Kökleri ve topraklatı gövdesi kurutularak baharat olarak kullanılır.

Bugün en çok Güneydoğu Asya ülkelerinde yetiştirilmekle birlikte, bu coğrafyanın mutfak kültüründe ve geçmişte Ortaçağ Avrupa mutfağında sıkça kullanılmıştır. En çok Güneydoğu Asya ve Endonezya mutfaklarında kullanılır. Görünüşte zencefili andıran bitkinin tadı ise zencefile pek benzemez. Tadı acımsıdır.

Havlıcanın faydaları neler?

Günümüzde yürütülen bilimsel araştırmalar ise zencefilgiller ailesinden olan havlıcanın birer sağlık savaşçısı olarak ne kadar etkili olduklarını ortaya koyuyor.

Ödem söktürücü etkisiyle dikkat çeken havlıcan şişkinliklerin yok olmasını sağlıyor.

İştah açıcı bir etkisi olan havlıcan kilo almak isteyenler için de öneriliyor.

Havlıcan aynı zamanda iştah açıcı bir etki oluşturduğundan kilo almak isteyenlere tavsiye ediliyor.

Birçok mide sorunu için önerilen havlıcan sindirim sistemini düzenliyor.

Günlük hayatı kabusa döndüren baş ağrılarının azalmasına destek olurken; baş dönmelerine de çözüm olabiliyor.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan havlıcan grip ve nezle gibi kış hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

Kadınların en önemli sorunu olan adet düzensizliklerinin düzene girmesine yardımcı oluyor.

 

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