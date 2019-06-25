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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
25.06.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Hatmi çiçeği nedir? Hatmi çiçeğinin faydaları neler?

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Hatmi çiçeği nedir? Hatmi çiçeğinin faydaları neler?

Yol kenarlarında ve tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında Fatmagül çiçeği olarak bilinen hatmi çiçeğinin, soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Pek çok hastalığa şifa kaynağı olduğu belirtilen çiçek, ilaç ve kozmetik sanayisinde de kullanılıyor. İşte, hatmi çiçeği hakkında tüm merak edilenler...

Kış aylarında vatandaşların rağbet ettiği şifalı bir bitki olan Hatmi çiçeği, son zamanlarda özellikle televizyon programlarından konuşulmasının ardından tekrar popüler olmaya başladı. Bazı yörelerimizde  “Hire”, “Devegülü”, “Silindir Çiçeği”, “Gülhatmi” olarak da bilinen bu bitki, ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından çok yıllık otsu, çiçekli bir bitkidir.

2-2,5 metreye kadar boylanabilir. Beyaz, pembe, mor, sarı, kırmızı çiçekleri olabilir. Çiçekleri çizgili ya da lekeli olabilir. Geniş ve yuvarlak yaprakları kalp biçimindedir. Güneşli, rüzgar almayan yerlerde iyi gelişir. Killi ve besin maddelerince zengin, iyi gübrelenmiş toprakları sever. Hatmi Çiçekleri Temmuz ve Ağustos aylarında kökleri ise sonbahar aylarında toplanıp kurutulur.

Hatminin n anavatanı Batı Asya’dır. Zamanla Avrupa ve Doğu Asya’ya kadar yayılmıştır. Bitkinin şifalı kısımları kök, yaprak ve çiçekleridir. Bünyesinde nişasta, sakaroz, galaktoz, pektin, yağ, tanen ve asparagin barındırır. Eski Mısır uygarlığında Hatmi çiçeğinin, kökü ve yaprakları tıpta kullanılmıştır.

HATMİ ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

Yüz yıllardır, çeşitli tedavilerde kullanılan bu şifalı bitkinin pek çok sağlık sorununa karşı etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle kış aylarında rastlanan ve halk arasında "kuru öksürük" olarak adlandırılan inatçı öksürüklerle mücadelede oldukça yararlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu bitkinin bilinen diğer faydaları ise şunlardır;

Hatmi çiçeği, gastrit, peptik ülser, gastroözofageal reflü gibi mide rahatsızlıklarına karşı etkili bir bitkidir.

Enfeksiyonlara karşı iyi bir savaşçı olan Hatmi çiçeği, özellikle soğuk algınlığında ve gripte etkilidir.

Hatmi çiçeğinin yaygın kullanımlarından biri ağrı giderici olarak topikal olarak uygulanmasıdır. Özellikle yapraklarının ağrı kesici etkisi olduğu bilinmektedir.

Sakinleştirici etkisi de olan hatmi çiçeği, bünyesinde barındırdığı uçucu yağlar sayesinde çay olarak tüketildiğinde uyku problemi yaşayanlarda faydalı olur.

Hatmi çiçeği sağlıklı kalmak için yardımcı olmakta ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini yükseltmektedir.

Böbrek iltihaplarına iyi gelen bu bitki ayrıca iyi bir idrar söktürücüdür.

İltihaplara karşı oldukça etkili olduğu bilinen hatmi çiçeği; prostat, sinüzit, zona, mide ve bağırsak iltihaplarına iyi gelmektedir.

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