Haşimato nedir? Haşimato hastalığıyla ilgili bilgiler
Yaygın olarak kadınlarda görülen Haşimato hastalığı, sinsi şekilde ilerleyen bir hastalıktır. Haşimato, bağ dokusu hastalıkları, eklem hastalıkları (otoimmün artrit türleri gibi), anemi, adrenal yetmezlik, çölyak hastalığı ve tip 1 diabet mellitus gibi diğer otoimmün hastalıklarla ilişkilidir. İşte, Haşimato hastalığıyla ilgili bilgiler
Hashimoto tiroiditi vücudun kendi koruma sisteminin tiroid hücrelerine saldırdığı bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Vücudun bağışıklık sistemi bilinmeyen bir sebeple tiroit bezini yabancı ve tehlikeli olarak algılar, tiroid bezine karşı savaş açar. Vücudu korumak için hücrelerle, antikorlarla tiroit bezine saldırır. Çocukluk çağında nadir olarak rastlanan Haşimato, en çok ergenlikte ve kız çocuklarında görülür.
Haşimatolu biri nasıl beslenmeli?
Osman Müftüoğlu, yazısında Haşimato hastalarına beslenme şekliyle ilgili uyarıda bulunmuştu. İşte, Müftüoğlu’nun o yazısından bir bölüm:
Eğer Haşimato tiroiditiniz varsa sigara içmeyin, çünkü sigara içenlerde hastalığın kontrolü zorlaşıyor.
Ayrıca anneniz, ablanız ya da teyzenizde Haşimato hastalığı varsa sigara kullanmanız Haşimatoya sizin de yakalanma olasılığınızı yükseltiyor. Haşimato hastalarının iyotlu yiyeceklerden uzak durmalarında da fayda var.
İyotlu ilaçlardan, iyot içeren radyolojik kontrast maddelerinden, iyotlu tuzdan uzak kalmaları gerekir. Ancak bu dikkati “iyot içerdiği için deniz ürünlerini, mesela balığı bile yememek” gibi anlamsız noktalara sürüklememek gerekiyor.
Bu hastalığa yakalananların tiroid papiller kanserine yakalanma olasılıkları arttığı için belirli aralıklarla –özellikle nodül varsa- ultrasonografik kontrollerden de geçmeleri gerekiyor.
Selenyum desteği kullanmak Haşimato tiroiditinin kontrolünü kolaylaştırıyor. Bu nedenle günde 50 mikrogram kadar selenyum kullanmak yeterli oluyor.
Son yıllarda Haşimato hastalarının daha az gluten tüketmeleri, gluten zengini besinlerden (tahıl ürünleri) uzak durmaları da tavsiye ediliyor. Bu fikrin daha detaylı incelemelerle de desteklenmesi gerekiyor. Yani henüz kesinleşmiş bir bilgi değil.
Kanaatime göre yine de dikkate almalı, Haşimato hastalarını daha az gluten tüketmeleri konusunda uyarmalıyız.
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