Haşimato nedir? Haşimato hastalığı belirtileri neler?
Haşimato hastalığı, hem kadını hem de erkeği ilgilendirmektedir ancak hastaların yüzde 90’nını kadınlar oluşturmaktadır. Her otoimmün hastalıkta olduğu gibi haşimato hastalığında da şeker, un ve glüten sınırlı tüketilmelidir. Peki, haşimato hastalığı tam olarak nedir, belirtileri nelerdir?
Bağışıklık sisteminin şaşkınlaşıp tiroit bezine saldırmasıyla meydana gelen haşimato bir tiroit hastalığıdır. Haşimato hastalığına bağlı hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması hali) genellikle sinsi başlangıçlı olup belirti ve semptomlar aylar içinde yavaş ilerler. Uzun zaman tedavi edilmemiş ve şiddetli hipotiroidik hastalar ise miksödem koması adı verilen bir koma durumuna girebilir. Haşimato’nun tanısı Anti–TPO testi ile konur. Takibi ise T3, T4, TSH ölçümleri ile yapılır. TSH normalse kişi sadece izlemeye alınır. TSH yüksekse takviye hormona başlanır.
SEMPTOMLAR aşağıdaki gibidir:
Soğuğa tahammülsüzlük (soğuğa intolerans)
Ses kalınlaşması, tiroid bezinin büyümesi (guatr) sonucu baskı hissi.
Hareketlerde yavaşlama
Azalmış terleme
Hafif duyma kaybı
Periferik nöropati (sinir uçlarında his değişiklikleri ile el veya ayaklarda uyuşma, yanma gibi semptomlar)
Adetlerde bozulma (adet sayı ve süresinde kısalma, ara kanamaları, kısırlık, cinsel isteksizlik)
Memeden süt gelmesi (galaktore)
Depresyon, bunama (bunama), ve diğer psikiyatrik sıkıntılar
Hafıza problemleri, hafızada geçici kayıplar
Uykuda kısa süreli nefes kesilmesi (Uyku apnesi) ve gün içinde uyku basması (narkolepsi)
Eklem ağrıları ve kas krampları (müsküler spazm)
Saçlarda azalma ve dökülme, saçlarda azalma, kaşların kenarlarında seyrelme.
FİZİK MUAYENE BULGULARI:
Şişkin yüz ve göz çevresinde ödem
Soğuk, kuru, kabalaşmış ve kabuklu görünümlü cilt, sarımsı renk cilt
Basınca çukurluk bırakmayan el ve ayak şişliği
Kalın ve kırılgan tırnaklar
Nabızda yavaşlama
Tansiyon yüksekliği, çoğunlukla küçük tansiyonun yüksekliği
Tendon reflekslerinde azalma
Dilde büyüme
Tiroid bezi tipik olarak büyümüş (guatr), sert ve lastik kıvamında olabilir, bazen normal boyutlarda veya tamamen kaybolmuş da olabilir.
Konuşma ve yürüme zorluğu
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