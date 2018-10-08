Hamilelikte burun kanaması tehlikeli mi?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, hamilelikte burun kanaması hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.
Gebeliğin ilerlemesiyle birlikte annenin vücudundaki kan dolaşımı artar, bu artan kan dolaşımına bağlı olarak burun mukozası içindeki ince ve yüzeyel kan damarlarındaki basınç da artış gösterir. Burun mukozasındaki ince damarlar artan basınca zaman zaman direnemez ve damar duvarı yırtılarak kanamaya neden olur. Bu nedenle gebelikte burun kanaması sık görülür. Bu kanamalar birkaç damla olabileceği gibi şiddetli kanama şeklinde de olabilir, ancak bu anne ve bebeğe zarar vermeyen bir durumdur.
Gebelikteki burun kanamasını tetikleyen bir diğer önemli faktör ise burun mukozasının kuru olmasıdır. Özellikle kış aylarında oda havasının kuru olmasına bağlı olarak burun mukozasındaki ince damarlar daha hassas hale gelip kanayabilir. Ayrıca sigara kullanımı, şiddetli sümkürme, burnu ve ağzı tıkayarak hapşırma da burun kanamasını tetikleyen diğer faktörlerdir. Genelde bu kanamaların miktarı son derece azdır. Ufak önlemlerle burun kanamalarının çoğunun önüne geçilebilir.
Burun kanamasını sık yaşayan anne adaylarına önerilerimiz; öncelikle odalarını nemli tutsunlar. Gebelikte sigara tüketmesinler, burun tıkanıklığı durumunda burunlarını tuzlu su ya da deniz suyu ile açmaya çalışsınlar, beslenmelerine dikkat etsinler, vitamin değeri yüksek besinleri almayı ihmal etmesinler ve bol su içsinler. Su içmek gebelikte her durumda önerdiğimiz, en önemli vazgeçilmezimiz...
BURUN KANAMASI OLMASI DURUMUNDA ANNE ADAYLARI NELER YAPMALI?
Öncelikle sakin olun, bu kanamanın size veya bebeğinize zararı olmadığını bilin. Başınızı hafif öne eğerek oturur pozisyonunda olun, uzanmayın ya da başınızı geriye doğru atmayın. Burun kökünüze doğru bastırarak 10 dakika kadar bekleyin, buraya buz uygulanması damarların büzüşmesine neden olacağından kanamanın durmasına yardımcı olacaktır. Tüm bu önlemlere rağmen burun kanamanız durmuyorsa mutlaka kulak burun boğaz uzmanına görünün.
Sık tekrarlayan ya da alınan önlemlere rağmen durmayan burun kanamaları tedavi gerektirir. Tedavi olarak burun içine tampon konulması genelde ilk aşamada çoğu kanamayı durdurur. Ancak tampon yöntemiyle de durmayan kanamalarda açık damar uçlarının yakılarak kapatılması kesin tedavi sağlar.
arpanetmedya.com'a katkilari için tesekkürler.
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