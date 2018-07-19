Hamilelik testi ne zaman yapılır? Gebelik testi ne zaman yapılmalı?
Anne olmayı planlayan kadınların en çok merak ettiği konulardan biri de hamilelik testinin ne zaman yapılacağı. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kadınlar, internette araştırma yapıyor. Peki, hamilelik testi ne zaman yapılır? Gebelik testi ne zaman yapılmalı?
Kadınların hamilelikle ilgili en çok araştırdığı soru genellikle 'Hamilelik testi ne zaman yapılır?' oluyor. Evde yapılan hamilelik testleri, idrarda hamilelik hormonunun (hCG) olup olmadığını tespit edilmesi mantığına dayanıyor. İşte, 'Hamilelik testi ne zaman yapılır?' sorusuna uzmanının yanıtı...
HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALI?
Gebeliğin oluşması ile birlikte salgılanan insan beta HCG hormonunu (korionik gonadotropin) idrar veya kanda tespit eden testtir. Gebe olmayan kadında 5mIU/ml ve altı değerdedir. Gebelikte bu değerin üstü genellikle de 20mIU/ml ve fazlası gebelik pozitif olarak yorumlanır.
Gebelik testinin ne zaman yapılacağı, adet kanama düzenine göre değişir. Düzenli adet görenlerde döllenmeden 2 hafta sonra yani beklenen adet tarihinden 1-2 gün sonra test pozitif olacaktır. Düzenli adet görmeyenlerde bu süre uzayabilir. Günümüzde kullanılan ev tipi testlerin duyarlılığı yüksektir. Düzenli adet görenlerde beklenen adet kanamasından 5 gün önceye kadar sonuç verebilir. Ancak teknik hatalar ve adet döngüsündeki değişiklikler sebebiyle hatalı sonuç verme olasılığı yüksektir.
Gebelik testi pozitif çıkarsa gebelik kesesinin görülmesi esastır. Hemen doktora başvurulmalıdır. Eğer negatif çıkarsa adet düzenindeki değişikliğin araştırılması nedeniyle jinekolojik muayene gerekir. Gebeliği gösteren beta HCG hormonunun pozitif olduğunu gösterir. Sağlıklı bir gebelik olduğunun tespiti için ultrason ile gebelik kesesi görülmelidir.
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