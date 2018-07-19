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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
19.07.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Hamilelik testi ne zaman yapılır? Gebelik testi ne zaman yapılmalı?

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Hamilelik testi ne zaman yapılır? Gebelik testi ne zaman yapılmalı?

Anne olmayı planlayan kadınların en çok merak ettiği konulardan biri de hamilelik testinin ne zaman yapılacağı. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kadınlar, internette araştırma yapıyor. Peki, hamilelik testi ne zaman yapılır? Gebelik testi ne zaman yapılmalı?

Kadınların hamilelikle ilgili en çok araştırdığı soru genellikle 'Hamilelik testi ne zaman yapılır?' oluyor. Evde yapılan hamilelik testleri, idrarda hamilelik hormonunun (hCG) olup olmadığını tespit edilmesi mantığına dayanıyor. İşte, 'Hamilelik testi ne zaman yapılır?' sorusuna uzmanının yanıtı...

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Gebeliğin oluşması ile birlikte salgılanan insan beta HCG hormonunu (korionik gonadotropin) idrar veya kanda tespit eden testtir. Gebe olmayan kadında 5mIU/ml ve altı değerdedir. Gebelikte bu değerin üstü genellikle de 20mIU/ml ve fazlası gebelik pozitif olarak yorumlanır.

Gebelik testinin ne zaman yapılacağı, adet kanama düzenine göre değişir. Düzenli adet görenlerde döllenmeden 2 hafta sonra yani beklenen adet tarihinden 1-2 gün sonra test pozitif olacaktır. Düzenli adet görmeyenlerde bu süre uzayabilir. Günümüzde kullanılan ev tipi testlerin duyarlılığı yüksektir. Düzenli adet görenlerde beklenen adet kanamasından 5 gün önceye kadar sonuç verebilir. Ancak teknik hatalar ve adet döngüsündeki değişiklikler sebebiyle hatalı sonuç verme olasılığı yüksektir.

Gebelik testi pozitif çıkarsa gebelik kesesinin görülmesi esastır. Hemen doktora başvurulmalıdır. Eğer negatif çıkarsa adet düzenindeki değişikliğin araştırılması nedeniyle jinekolojik muayene gerekir. Gebeliği gösteren beta HCG hormonunun pozitif olduğunu gösterir. Sağlıklı bir gebelik olduğunun tespiti için ultrason ile gebelik kesesi görülmelidir.

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