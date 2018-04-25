Hamileliğin 6. haftası | Hafta hafta gebelik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriHamileliğin 6. haftası | Hafta hafta gebelik
GeriSağlık Hamileliğin 6. haftası | Hafta hafta gebelik
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Sağlık
25.04.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Hamileliğin 6. haftası | Hafta hafta gebelik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamileliğin 6. haftası | Hafta hafta gebelik

Uzun ve tatlı bir süreç olan hamileliğe dair anne adaylarının en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri de gebeliğin 6. haftasında neler olduğu ve nasıl belirtilerin ortaya çıktığıdır. Her hafta yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalan kadınlar, gebelikte her hafta yeni bir aşama kaydediyor. Peki, gebeliğin 6. haftasında neler olur?

Heyecanlı anne adayları artık yavaş yavaş anneliğe hazırlandığı günlerde, gebeliğin 6. haftasına dair merak ettikleri konuları sorguluyor. Bebeğin artık anne karnında mercimek tanesi kadar olduğu bu dönem hakkında bilgi edinmek isteyen anne adayları, araştırmalarını sürdürüyor. İşte, hamilelikte 6. hafta olacaklar ve 6. hafta hamilelik sürecine dair bilmeniz gerekenler...

HAMİLELİKTE 6. HAFTA

Bu haftanın en büyük gelişimi olarak bebeğinizi gözleri, kulakları ve burnu oluşmaya başlar. Bebeğin oluşmaya başlayan kulakları kafasının iki yanında çukur halinde, kolları ve bacakları ise çıkıntı gibidir. Kalp atışları dakikada 100 ile 160 arasındadır ki kalp tüm vücudunda kan akışı da başlar.

Bu dönemde ayrıca bağırsakları gelişir ve ciğerleri oluşturacak doku filizleri ortaya çıkmaya başlar. Bebeğiniz beyni, kasları ve kemikleri de bu dönemde oluşmaya başlar. Şu anda bebeğinizin boyu bir mercimek tanesi kadardır.

Anne adayları bu dönemde yoğun şekilde belirtileri yaşamaya devam eder. Daha ilk haftalarda birçok kadın göğüs ağrıları çeker sık sık idrara çıkarak halsizlik hissedebilir. Anne adayları bu dönemde ufak ufak yürüyüş ve egzersizlere de mutlaka devam etmeli aksatmamalıdır.

Bu haftalarda, hamile kadınların dörtte birinde lekeler ya da kanama görülebilir. Normal bir gebelikte bunların olması doğaldır ancak bazen bu kanamalar düşüğün ya da dış gebeliğin ilk belirtileri de olabilir. Eğer leke ya da kanamanız varsa doktorunuza danışmada fayda var.

Artan hamilelik hormonları nedeniyle annede birçok fiziksel değişiklik vuku bulabilir. Göğüslerde hassasiyet, sık idrara çıkma isteği, mide bulantıları, kokulara hassasiyet gibi... Ayrıca bu dönemde anne adayında mide bulantısı ve kusma durumu nedeniyle kilo kayıplarına rastlanabilir.

Bu dönemin anne adayları için en belirgin özelliklerinden birisi de duygusal açıdan hassasiyet bazen sinirlilik ve çoğu zaman ağlamaklı durum görülmesidir. Bu dönemde gebelerin stresli ortamlardan uzak durması ve üzülmemesi tavsiye edilir.

6. haftada git gide büyümekte olan rahim idrar torbasına baskı yapabilir, bunun yanında rahmin büyümesine bağlı olarak kasıklarda ağrı adet olacaklarmış gibi gerginlikler de görülebilir. 

Anne adayları bu dönemde bebeğinin ve kendi sağlığı için sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmek zorundadır. Bu dönemde, karbonhidrat bakımından zengin, yağ oranı düşük, kolay sindirilebilir yiyecekler tercih edebilirsin. Ayrıca, yağlı ve aşırı tuzlu gıdalardan da uzak durmalısınız. Aşırı baharatta kaçınılması gereken gıdaların başında gelir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Zeytinyağlıya doyacağınız 5 mekân

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şenol Güneş o dizide oynamış

SPONSORLU

Küçük evlere büyük kolaylık getirecek 8 pratik çözüm