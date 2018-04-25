Hamileliğin 6. haftası | Hafta hafta gebelik

Heyecanlı anne adayları artık yavaş yavaş anneliğe hazırlandığı günlerde, gebeliğin 6. haftasına dair merak ettikleri konuları sorguluyor. Bebeğin artık anne karnında mercimek tanesi kadar olduğu bu dönem hakkında bilgi edinmek isteyen anne adayları, araştırmalarını sürdürüyor. İşte, hamilelikte 6. hafta olacaklar ve 6. hafta hamilelik sürecine dair bilmeniz gerekenler...

HAMİLELİKTE 6. HAFTA

Bu haftanın en büyük gelişimi olarak bebeğinizi gözleri, kulakları ve burnu oluşmaya başlar. Bebeğin oluşmaya başlayan kulakları kafasının iki yanında çukur halinde, kolları ve bacakları ise çıkıntı gibidir. Kalp atışları dakikada 100 ile 160 arasındadır ki kalp tüm vücudunda kan akışı da başlar.

Bu dönemde ayrıca bağırsakları gelişir ve ciğerleri oluşturacak doku filizleri ortaya çıkmaya başlar. Bebeğiniz beyni, kasları ve kemikleri de bu dönemde oluşmaya başlar. Şu anda bebeğinizin boyu bir mercimek tanesi kadardır.

Anne adayları bu dönemde yoğun şekilde belirtileri yaşamaya devam eder. Daha ilk haftalarda birçok kadın göğüs ağrıları çeker sık sık idrara çıkarak halsizlik hissedebilir. Anne adayları bu dönemde ufak ufak yürüyüş ve egzersizlere de mutlaka devam etmeli aksatmamalıdır.

Bu haftalarda, hamile kadınların dörtte birinde lekeler ya da kanama görülebilir. Normal bir gebelikte bunların olması doğaldır ancak bazen bu kanamalar düşüğün ya da dış gebeliğin ilk belirtileri de olabilir. Eğer leke ya da kanamanız varsa doktorunuza danışmada fayda var.

Artan hamilelik hormonları nedeniyle annede birçok fiziksel değişiklik vuku bulabilir. Göğüslerde hassasiyet, sık idrara çıkma isteği, mide bulantıları, kokulara hassasiyet gibi... Ayrıca bu dönemde anne adayında mide bulantısı ve kusma durumu nedeniyle kilo kayıplarına rastlanabilir.

Bu dönemin anne adayları için en belirgin özelliklerinden birisi de duygusal açıdan hassasiyet bazen sinirlilik ve çoğu zaman ağlamaklı durum görülmesidir. Bu dönemde gebelerin stresli ortamlardan uzak durması ve üzülmemesi tavsiye edilir.

6. haftada git gide büyümekte olan rahim idrar torbasına baskı yapabilir, bunun yanında rahmin büyümesine bağlı olarak kasıklarda ağrı adet olacaklarmış gibi gerginlikler de görülebilir.

Anne adayları bu dönemde bebeğinin ve kendi sağlığı için sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmek zorundadır. Bu dönemde, karbonhidrat bakımından zengin, yağ oranı düşük, kolay sindirilebilir yiyecekler tercih edebilirsin. Ayrıca, yağlı ve aşırı tuzlu gıdalardan da uzak durmalısınız. Aşırı baharatta kaçınılması gereken gıdaların başında gelir.