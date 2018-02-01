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Hamile olduğunuza dair 5 erken işaret

Hamile kaldığınızda vücudunuz erken uyarılar vermeye başlayabilir. Bunun için eğer ay içinde regl öncesinde her zamankinden farklı duygular ya da fiziksel durumlar hissediyorsanız bunları iyi değerlendirmeli ve gebelik durumunu göz önünde tutmalısınız. İşte buna delalet olabilecek erken hamilelik belirtileri…

Kaynak: Doğan Burda
01.02.2018 - 15:41 | Son Güncelleme :

Şişmiş ve acıyan memeler

Bu regl belirtisi olabileceği gibi gebelik belirtisi de olabilir. Hamilelik döneminde vücut çeşitli hormonlar salgılamaya başlayacağından memelerde şişkinlik hissi ve acı duyulabilir.

Hamile olduğunuza dair 5 erken işaret

Yorgunluk

Normal bir aktivite sonrası hissedilen yorgunluk doğaldır. Ancak gereğinden fazla bir yorgunluk hissediyorsanız bu erken gebeliğe dair bir semptom olabilir. Eğer beraberinde gecikmiş bir regl de mevcutsa yüksek ihtimalle hamilesinizdir.

Hamile olduğunuza dair 5 erken işaret

Mide bulantısı

Özellikle sabahları uyandığınızda midenizin bulandığını hissediyorsanız ve hatta kusma gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız hamile olma olasılığınız yüksektir. Çünkü hamilelikle birlikte hormonlarınız harekete geçer ve bu da mide bulantısına neden olabilir.

Kokulara ve yemeklere karşı duyarlılık

Hamilelik döneminde kokulara ve yemeklere karşı hassasiyet oluşur. Bu nedenle de en ufak bir kokuyu alırsınız ve burnunuz son derece keskinleşir. Aynı şekilde tat alma duyunuzda da belirgin farklılıklar oluşur. Her zamankinden daha fazla tat alıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu da erken hamilelik belirtilerinden biridir.

Hamile olduğunuza dair 5 erken işaret

Ufak kanamalar ve kramplar

Bu size bir regl sancısı ya da kanaması gibi gelebilir ancak halk arasında ‘üzerine görmek’ olarak da bilinen bu durumla karşılaşmak mümkündür. Hamile olduğunuz halde tıpkı regl dönemlerindeki gibi kramplar hatta kanamalar yaşayabilirsiniz. Embriyo henüz rahme yerleşirken bu gibi durumlarla karşılaşmak mümkündür.

Ancak gebeliğin saptanmasında en kesin bilgileri gebelik testleri ya da hastanede yaptırabileceğiniz kan testi verir. Eğer regliniz geciktiyse ve hamile kalma ihtimaliniz varsa kısa zamanda doktorunuzla görüşmelisiniz.

 

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