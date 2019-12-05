Halsizlik neden olur ve nasıl geçer? Halsizliğe ne iyi gelir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriHalsizlik neden olur ve nasıl geçer? Halsizliğe ne iyi gelir
GeriSağlık Halsizlik neden olur ve nasıl geçer? Halsizliğe ne iyi gelir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
05.12.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Halsizlik neden olur ve nasıl geçer? Halsizliğe ne iyi gelir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halsizlik neden olur ve nasıl geçer? Halsizliğe ne iyi gelir

Öncelikli olarak halsizlik şikayeti bir çok hastalığın belirtisi olabilir bu yüzden halsizlik eğer somut olarak fiziksel yorulduğunuz bir dönemin ardından gelmiyorsa mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Peki Halsizlik neden olur ve nasıl geçer? Halsizliğe ne iyi gelir

Vücut sistemlerinin tam randımanlı çalışmaması neticesinde halsizlik baş gösterebilir. Aynı zamanda dengesiz beslenmeye bağlı olarak enerji kaybının had safhaya varması da yaş ve cinsiyet fark etmeksizin yorgunluk semptomlarını arttırır. Halsizlikle mücadele etmek için birçok alternatif yöntem bulunuyor. Aynı zamanda belli başlı alışkanlıklar edinmek ve bu alışkanlıkları sürdürmek, çok daha dinç ve zinde hissetmek açısında önem taşımaktadır.

 Halsizlik Neden Olur?

 1- Spor ve egzersiz yaparken aşırıya kaçmak: Özellikle spora yeni başlamış kişilerin hafif tempo ile çalışmaları gerekmektedir. Haftanın her günü spor yamak yanlış olduğu gibi, bir gün içerisinde bir saati aşacak şekilde çalışmak da vücudun fonksiyonlarını yerine getirememesine neden olur. Spordan sonra mutlaka protein ve vitamin takviyesi yapılmalıdır.

 2- Kahvaltı öğününü ihmal etmek: Beslenme uzmanlarının tamamının ortak görüşüyle kahvaltı, öğünler arasında en önemlisi kabul edilmektedir. Kahvaltı öğününü atlayarak güne başlayanlar ya da bu öğünü az bir gıda ile geçiştirenler gün içerisinde çok fazla oranda halsizlik hissederler. Kahvaltıda yumurta, süt, peynir gibi protein kaynaklı gıdalar mutlaka alınmalıdır.

 3- Uykusuzluk: Günün en az 7-8 saati uykuda geçirilmelidir. Uykunun süresi kadar kalitesi ve zamanı da önemlidir. Gündüz vakitlerini yatakta geçirenlerin beyinleri uyku esnasında çalışmaya devam eder. Bu da uykudan yorgun kalkmaya ve diğer halsizlik belirtilerine yol açar.

 4- Az su tüketimi: Gün içerisinde en az 2- 3 litre su tüketilmelidir. Su, vücudu besler ve canlılığını sağlar. Su ihtiyacı özellikle asitli ve şekerli sıvılarla karşılanmamalıdır.

 Hangi Hastalıklar Halsizlik Yapar

 1- Kansızlık: Anemi adıyla da bilinen hastalık, büyük oranda halsizliğe ve yorgunluğa neden oluyor. Eklem ağrıları ile birlikte ortaya çıkan halsizlik kişilerin günlük yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir.

 2- Kanser: Sinsi bir şekilde metastaz halinde vücut içerisinde yayılan kanser, birçok farklı belirti ile ortaya çıkar. Bağışıklık sistemini çökerten birçok kanser türünün ilk belirtileri arasında kendini sürekli yorgun hissetme yer alır.

 3- Depresyon: Depresyon dönemine girmiş erkek ve kadınlarda belirtiler hemen hemen aynıdır. Kendini toplumdan soyutlama, sürekli yalnız kalma ihtiyacı ve kronik yorgunluk. Bireylerin içinden hiçbir şey yapmak gelmez. Yapmak isteseler dahi enerjileri buna izin vermez.

 Halsizliğe Ne İyi Gelir?

 1- Şekerleme yapmak: Uyku alanında yapılan birçok araştırma gün içerisinde şekerleme yapmanın ömrü uzattığını kanıtlamıştır. Bununla birlikte vücudun gün içerisinde yarım saat ile bir saat arasında dinlendirilmesi halsizlik hissini tamamen ortadan kaldırıyor.

 2- Spordan sonra istirahat: Spor yapan kişiler enerjilerini ekonomik kullanmak zorundadır. Spor ve duştan sonra en az yarım saat boyunca dinlenilmelidir.

 3- Yürüyüş yapmak: Halsizliğin en önemli nedenlerinden biri akşam yemeklerinden sonra hemen oturmak ve hareket etmemektedir. Yemek yiyen metabolizma yavaşlar ve kişinin çok daha halsiz hissetmesine neden olur. Bu halsizliği kırmak isteyenler en azından 15 - 20 dakikalık yürüyüşlere çıkabilir.

 Halsizliğe İyi Gelen Besinler

 1- Sade kahve: Güne enerjik başlamak isteyen kişiler kahvaltı öğünlerinden sonra bir fincan kahve içebilir. Kahve şeker, süt ve krema gibi yapay tatlandırıcılar kullanılmadan hazırlanmalıdır. Kafein miktarı oldukça yüksek olan kahve kişinin çok daha enerjik hissetmesini sağlar.

 2- Hurma: Hurma, meyvelerin en tatlısı ama bununla birlikte en şekersiz olanıdır. Öğün aralarında hurma tüketen kişiler hem formlarını korur hem de doğal yollardan enerji alır.

 3- Bitter çikolata: Bitter çikolata da hurma gibi çok az şeker içermektedir. Kakao oranı yüksek olan bu çikolata türü doğal bir ağrı kesici olduğu gibi kişilere enerji de verir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle