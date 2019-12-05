Halsizlik neden olur ve nasıl geçer? Halsizliğe ne iyi gelir

Vücut sistemlerinin tam randımanlı çalışmaması neticesinde halsizlik baş gösterebilir. Aynı zamanda dengesiz beslenmeye bağlı olarak enerji kaybının had safhaya varması da yaş ve cinsiyet fark etmeksizin yorgunluk semptomlarını arttırır. Halsizlikle mücadele etmek için birçok alternatif yöntem bulunuyor. Aynı zamanda belli başlı alışkanlıklar edinmek ve bu alışkanlıkları sürdürmek, çok daha dinç ve zinde hissetmek açısında önem taşımaktadır.

Halsizlik Neden Olur?

1- Spor ve egzersiz yaparken aşırıya kaçmak: Özellikle spora yeni başlamış kişilerin hafif tempo ile çalışmaları gerekmektedir. Haftanın her günü spor yamak yanlış olduğu gibi, bir gün içerisinde bir saati aşacak şekilde çalışmak da vücudun fonksiyonlarını yerine getirememesine neden olur. Spordan sonra mutlaka protein ve vitamin takviyesi yapılmalıdır.

2- Kahvaltı öğününü ihmal etmek: Beslenme uzmanlarının tamamının ortak görüşüyle kahvaltı, öğünler arasında en önemlisi kabul edilmektedir. Kahvaltı öğününü atlayarak güne başlayanlar ya da bu öğünü az bir gıda ile geçiştirenler gün içerisinde çok fazla oranda halsizlik hissederler. Kahvaltıda yumurta, süt, peynir gibi protein kaynaklı gıdalar mutlaka alınmalıdır.

3- Uykusuzluk: Günün en az 7-8 saati uykuda geçirilmelidir. Uykunun süresi kadar kalitesi ve zamanı da önemlidir. Gündüz vakitlerini yatakta geçirenlerin beyinleri uyku esnasında çalışmaya devam eder. Bu da uykudan yorgun kalkmaya ve diğer halsizlik belirtilerine yol açar.

4- Az su tüketimi: Gün içerisinde en az 2- 3 litre su tüketilmelidir. Su, vücudu besler ve canlılığını sağlar. Su ihtiyacı özellikle asitli ve şekerli sıvılarla karşılanmamalıdır.

Hangi Hastalıklar Halsizlik Yapar

1- Kansızlık: Anemi adıyla da bilinen hastalık, büyük oranda halsizliğe ve yorgunluğa neden oluyor. Eklem ağrıları ile birlikte ortaya çıkan halsizlik kişilerin günlük yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir.

2- Kanser: Sinsi bir şekilde metastaz halinde vücut içerisinde yayılan kanser, birçok farklı belirti ile ortaya çıkar. Bağışıklık sistemini çökerten birçok kanser türünün ilk belirtileri arasında kendini sürekli yorgun hissetme yer alır.

3- Depresyon: Depresyon dönemine girmiş erkek ve kadınlarda belirtiler hemen hemen aynıdır. Kendini toplumdan soyutlama, sürekli yalnız kalma ihtiyacı ve kronik yorgunluk. Bireylerin içinden hiçbir şey yapmak gelmez. Yapmak isteseler dahi enerjileri buna izin vermez.

Halsizliğe Ne İyi Gelir?

1- Şekerleme yapmak: Uyku alanında yapılan birçok araştırma gün içerisinde şekerleme yapmanın ömrü uzattığını kanıtlamıştır. Bununla birlikte vücudun gün içerisinde yarım saat ile bir saat arasında dinlendirilmesi halsizlik hissini tamamen ortadan kaldırıyor.

2- Spordan sonra istirahat: Spor yapan kişiler enerjilerini ekonomik kullanmak zorundadır. Spor ve duştan sonra en az yarım saat boyunca dinlenilmelidir.

3- Yürüyüş yapmak: Halsizliğin en önemli nedenlerinden biri akşam yemeklerinden sonra hemen oturmak ve hareket etmemektedir. Yemek yiyen metabolizma yavaşlar ve kişinin çok daha halsiz hissetmesine neden olur. Bu halsizliği kırmak isteyenler en azından 15 - 20 dakikalık yürüyüşlere çıkabilir.

Halsizliğe İyi Gelen Besinler

1- Sade kahve: Güne enerjik başlamak isteyen kişiler kahvaltı öğünlerinden sonra bir fincan kahve içebilir. Kahve şeker, süt ve krema gibi yapay tatlandırıcılar kullanılmadan hazırlanmalıdır. Kafein miktarı oldukça yüksek olan kahve kişinin çok daha enerjik hissetmesini sağlar.

2- Hurma: Hurma, meyvelerin en tatlısı ama bununla birlikte en şekersiz olanıdır. Öğün aralarında hurma tüketen kişiler hem formlarını korur hem de doğal yollardan enerji alır.

3- Bitter çikolata: Bitter çikolata da hurma gibi çok az şeker içermektedir. Kakao oranı yüksek olan bu çikolata türü doğal bir ağrı kesici olduğu gibi kişilere enerji de verir.