H1N1 virüsü nedir? H1N1 bulaşıcı mı belirtileri nelerdir?

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada yaygınlaşan colona virüsünün İstanbul Aksaray'da bulunan turislerde şüpheye neden olmasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu. Bakan Koca turistlerde colona virüsüne rastlanmadığını Çinli turistin H1N1 olduğunu açıkladı. Kış aylarında ülkemizde görülen bu virüs diğer bir adıyla domuz gribi insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşıyor. İşte, domuz giribi hakkında merak edilen bilgiler.

H1N1 (DOMUZ GİRİBİ) NEDİR?

Tüm dünyada görülen ve halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen Pandemik Grip H1N1 virüsü, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde etkili oluyor. Bu hastalığın normal gripten bir farkı olmadığı, uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Domuz gribi, A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen herkes tarafından bilinen “grip” belirtilerine benzerdir, domuz gribine özel bir belirti yoktur. Bunlar:

- Zor nefes almak ve nefes darlığı

- Bilinç bulanıklığı

- Sık ve uzun süreli kusma

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Burun akıntısı

- Öksürük

- Vücut ağrıları

- Ateş

- Üşüme ve yorgunluk

DOMUZ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir.

NASIL KORUNULUR?

Domuz gribinden korunmak için aşı yaptırılmalıdır. Özellikle risk grubu olarak belirlenen en önemli önlem ellerin yıkanmasıdır. Genel sağlık önlemlerine dikkat etmek gerekir, uykusuz kalınmamalı, fiziksel aktivite sağlanmalı, günlük stres kontrol edilmeli, bol sıvı ve besleyici gıdalar alınmalıdır. Hasta kişilerle yakın temastan kaçınmalıdır. Cansız yüzeylerin çamaşır suyuyla silinmesi yeterlidir.

Aşağıdaki önlemleri alarak sadece gripten değil; grip gibi solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz:

• Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatınız. Mendilinizi kullandıktan sonra çöp sepetine atınız.

• Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yıkayınız. Alkol içeren el yıkama antiseptikleri de etkilidir.

• Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayınız.

• Domuz gribine yakalanırsanız, belirtilerin başlamasından 7 gün sonrasına ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat ediniz.

• Hastalığın bulaşmaması için çevrenizdeki kişilerden uzak durunuz.

• Bulunduğunuz mekanı sık sık havalandırınız.