Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığı nasıl geçer?

Sıcak havaların hâkim olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında güneş altında koruyucu tedbirler almadan vakit geçirmek, güneş yanıklarına davetiye çıkartabiliyor. Ciltte kaşıntı, kızarıklık ve acı gibi belirtilerle kendini gösteren güneş yanığının etkilerini hafifletmek ve zamanla geçirmek için bazı yöntemler mevcut. İşte, yaz aylarında tatilcilerin korkulu rüyası olan güneş yanıklarına iyi gelen yöntemler...

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Güneş yanıklarına maruz kaldıysanız serin bir duş alarak cildinize nemlendirici sürün. Serin duş cildinizi yatıştırır, nemlendirici ise tahriş görmüş derinizi yumuşatır. Güneş yanığı nedeniyle tahriş olmuş bölgenizi kaşımayın ve bölgeyi tahriş edici herhangi bir hareketten uzak durmaya çalışın. Sıvı kaybına neden olan güneş yanıkları sonrası bol bol su içerek sıvı kaybının önüne geçin. Cilt yanığınız ciddi bir hal almaya başladıysa bir doktora görünmenizde yarar var. Özellikle deride kabarcıklar oluşması ve üşüme gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir cilt doktoruna başvurun.

GÜNEŞ YANIKLARI İÇİN DOĞAL TAVSİYELER

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de güneş yanıklarının nasıl geçeceği oldu. Bu rahatsızlıktan şikayetçi vatandaşlar, "Güneş yanığına ne iyi gelir?" ve "Güneş yanığı nasıl geçer?" gibi sorularına yanıt arıyor. İşte, ağrınızı ve acınızı dindirecek bazı doğal yöntemler...

ÇAY: Çay özellikle güneş altında uzun süre uyuyakaldığınızda kullanabileceğiniz mucize bir bitkisel tedavidir. Gözlerinizin üzerine demlenmiş ve soğumuş poşet çayları koyarak rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde banyo suyunuza ya da küvetinize de koyarak yanıklarınızı rahatlatabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI: Lavanta bitkisi güzel kokusunun yanında iyi de bir nemlendiricidir. Bu özelliği nedeniyle de güneş yanıklarının tedavisinde kullanılabilir. En sık kullanılan bitkisel yöntemlerden biri olan lavanta yağı hem yanmış cildinizi nemlendirir hem de ağrı kesici özelliği sayesinde ağrınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.

SALATALIK: Salatalık bol su içeriği sebebiyle cilt için oldukça önemli bir doğal yöntemdir. Cildi canlandırıcı ve onarıcı bir etkiye sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı da güneş yanıklarının tedavisi için oldukça iyi bir doğal yöntemdir. Yanık bölgeye sürdüğünüz salatalık suyu cildi rahatlatır ve tedavi eder.

YULAF EZMESİ: Güneş yanıklarında kullanılan bir diğer doğal yöntem olan yulaf ezmesi cildin serinlemesine ve acı hissinin azalmasına yardımcı olur. Bu tedaviyi uygulamak için yarım bardak yulaf ezmesi bir bardak kaynar suya koyulup karıştırılır. Bu karışım soğuduktan sonra yanık bölgeye uygulanır. 10 dakika bekledikten sonra cilt ılık suyla temizlenir.

ELMA SİRKESİ: Her konudaki mucizesiyle bizi her defasında şaşırtan sirke güneş yanıkları için de çok iyi bir doğal yöntem. Cildin pH dengesini düzenleyen ve bu sayede rahatlatan elma sirkesini yanık bölgeye suyla karıştırıp uygulayabilirsiniz. Ayarınızı bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi gibi yapabilirsiniz.

ALOE VERA: Aloe veranın cilt için ne kadar iyi bir bitki olduğundan sık sık bahsediyoruz. Nemlendirici ve rahatlatıcı etkisi olan bu bitki güneş yanığı tedavisinde de kullanılan son derece etkili bir yağ. Yanık bölgenin üstüne sürüldüğünde acıyı alır ve cildi serinletir.