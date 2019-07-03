Güneş çarpması nasıl geçer? Güneş çarpmasına ne iyi gelir?
Güneş çarpması, yaz aylarında en çok karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor. Uzun süre sıcakta kalanlarda, özellikle yaşlılarda ve çocuklarda ciddi sonuçlara neden olabilecek güneş çarpmaları, epilepsi tarzı nöbetlerle kendini gösterir. Peki, güneş çarpması nasıl geçer? Güneş çarpmasına ne iyi gelir?
Önlem alınmadığı takdirde, komaya kadar gidebilen şuur bulanıklığı veya şuur kaybına neden olan güneş çarpması, yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte, güneş çarpması durumunda yapılması gerekenler...
Güneş çarpması güneş altında uzun süre kalma sonucu, vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan klinik bir tablodur. Hava sıcaklarının ani olarak yükselmesi ile birlikte sıcak çarpması şikayetlerinde de artış görülür. Kendisini yüksek ateş, bulantı ve kas krampı gibi belirtilerle gösterebilen bu tabloda vakit kaybedilmeden gerekli tedbirlerin alınması gerekir.
GÜNEŞ ÇARPMASI NASIL GEÇER?
Güneş çarpmasında yüksek vücut ısısı, kırmızı, sıcak ve kuru bir deri, nabzın hızlanması, zonklayıcı bir baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, şuur bulanıklığı veya şuurun tamamen kaybolması gibi durumların ortaya çıktığını söyleyen uzmanlar, bu bulguların olduğu kişilerin derhal soğuk bir yere taşınması gerektiğini ve kişinin hemen yarı oturur pozisyona gelecek şekilde başının yükseltilmesini tavsiye ediyor. İlk müdahalede tüm bunları yaptıktan sonra güneş çarpan kişinin elbiseleri çıkarılmalı veya azaltılmalı, bunu takiben baş ve vücut soğuk suyla yıkanmalı ve hastaneye kaldırılmalıdır.
Güneş çarpmasına müdahale edilmediği takdirde beyin fonksiyonlarının kaybedilmesi veya ölümle sonuçlanan vakalar olabileceğine işaret eden uzmanlar, yapılan bilimsel çalışmalarda sıcak çarpması sonucu ölen hastaların büyük çoğunluğunun beyin hasarı nedeniyle kaybedildiği uyarısında bulunuyor.
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