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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
03.07.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Güneş çarpması nasıl geçer? Güneş çarpmasına ne iyi gelir?

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Güneş çarpması nasıl geçer? Güneş çarpmasına ne iyi gelir?

Güneş çarpması, yaz aylarında en çok karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor. Uzun süre sıcakta kalanlarda, özellikle yaşlılarda ve çocuklarda ciddi sonuçlara neden olabilecek güneş çarpmaları, epilepsi tarzı nöbetlerle kendini gösterir. Peki, güneş çarpması nasıl geçer? Güneş çarpmasına ne iyi gelir?

Önlem alınmadığı takdirde, komaya kadar gidebilen şuur bulanıklığı veya şuur kaybına neden olan güneş çarpması, yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte, güneş çarpması durumunda yapılması gerekenler...

Güneş çarpması güneş altında uzun süre kalma sonucu, vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan klinik bir tablodur. Hava sıcaklarının ani olarak yükselmesi ile birlikte sıcak çarpması şikayetlerinde de artış görülür. Kendisini yüksek ateş, bulantı ve kas krampı gibi belirtilerle gösterebilen bu tabloda vakit kaybedilmeden gerekli tedbirlerin alınması gerekir.

GÜNEŞ ÇARPMASI NASIL GEÇER?

Güneş çarpmasında yüksek vücut ısısı, kırmızı, sıcak ve kuru bir deri, nabzın hızlanması, zonklayıcı bir baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, şuur bulanıklığı veya şuurun tamamen kaybolması gibi durumların ortaya çıktığını söyleyen uzmanlar, bu bulguların olduğu kişilerin derhal soğuk bir yere taşınması gerektiğini ve kişinin hemen yarı oturur pozisyona gelecek şekilde başının yükseltilmesini tavsiye ediyor. İlk müdahalede tüm bunları yaptıktan sonra güneş çarpan kişinin elbiseleri çıkarılmalı veya azaltılmalı, bunu takiben baş ve vücut soğuk suyla yıkanmalı ve hastaneye kaldırılmalıdır.

Güneş çarpmasına müdahale edilmediği takdirde beyin fonksiyonlarının kaybedilmesi veya ölümle sonuçlanan vakalar olabileceğine işaret eden uzmanlar, yapılan bilimsel çalışmalarda sıcak çarpması sonucu ölen hastaların büyük çoğunluğunun beyin hasarı nedeniyle kaybedildiği uyarısında bulunuyor.

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