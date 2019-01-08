Grip ve nezlenin farkı ne? Grip ve nezle arasındaki farklar neler?
Nezle ve grip farklı virüslerin oluşturduğu farklı sağlık sorunları olarak tanımlanıyor. Anca pek çok vatandaş bu iki hastalık arasındaki farkı bilmiyor, çoğu kez birbirine karıştırıyor. Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan grip ile nezle arasındaki farklar, belirtiler ve tedavi yöntemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, grip ve nezlenin farkı ne?
Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftoğlu, "Eğer halsizlik, burun tıkanıklığı, gözde sulanma gibi şikayetleriniz varsa aklınıza nezle gelsin." diyor. İşte, Osman Müftüoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre grip ve nezlenin farkı...
Nezle ve grip farklı virüslerin oluşturduğu farklı sağlık sorunları. Soğuk algınlığı yani nezleye yol açan virüsler daha ziyade rinovirüsler. Grip ise influenza virüsleri olarak bilinen, her yıl bukalemunlar gibi başka bir kılığa giren virüslerin eseri.
Eğer halsizlik, kırıklık, kas ve eklem ağrıları gibi şikâyetler, yoğun hapşırma, burun tıkanıklığı, boğazda, burunda, gözde sulanma gibi belirtilerle birlikteyse aklınıza öncelikle “nezle” yani “soğuk algınlığı” gelsin.
Eğer o sorunlara yüksek ateş - özellikle titremelerle yükselen ateş atakları- şiddetli baş ağrısı, ağır bir bitkinlik ve tükenmişlik hali –paçavraya dönme durumu- öksürük hatta göğüs ağrısı gibi yakınmalar eklenmişse problemin soğuk algınlığı (nezle) değil de, bir influenza enfeksiyonu, yani grip olduğunu düşünün.
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