Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?
Eylül ayının gelmesi ve sonbaharın yüzünü göstermesiyle birlikte grip aşısına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Grip aşısının hangi tarihlerde yaptırılmasının daha faydalı olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?
Risk grubundaki 65 yaş üstü bireyler, solunum yolu ve akciğer hastaları, kanser ve steroid tedavisi görenlerin grip aşısı yaptırması uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Gribe karşı korunmak isteyen vatandaşlar da grip aşılarının hangi dönemlerde yapılacağı konusunda bilgi almak istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Gebeler, 6 ay-5 yaş arası çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki kişiler, HIV/AIDS veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, astım, kronik kalp veya akciğer hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları grip konusunda yüksek risk grubunda yer alıyor. Gribe karşı korunmada en etkili yolun aşılanma olduğuna dikkat çeken uzmanlar, her yıl aşı içeriği gözden geçirilmekte ve etkili yeni içerikli aşı üretilmektedir diyor.
GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALI?
Sağlık Bakanlığı, grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılmasının önerildiğini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabileceğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulunun 2015'de yaptığı açıklamada, gribin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mevsimsel olarak yaygın görülebildiğine işaret ediliyor. Gripten korunmada bilinen en etkili yöntemin aşı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Grip aşısının etkinliği, her sene dolaşan virüsle aşı içeriği aynı olduğunda artmaktadır. Ülkemizin bilimsel verileri değerlendirildiğinde grip aşısının eylül-aralık ayları arasında yapılması önerilmekle birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabilir. Gripten korunmak için aşılanmanın yanı sıra sık sık su ve sabunla eller yıkanmalı, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Mendil yoksa kolun iç yüzüne hapşırılmalı, içinde bulunulan mekanlar havalandırılmalı, grip belirtileri olan kişilerin evde istirahat etmeleri sağlanmalıdır."
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