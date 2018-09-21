Göz seğirmesi neden olur?
Literatürde göz seğirmesi olarak bilinen ancak halk arasında göz seyirmesi olarak anılan istemsiz tepkiler, maruz kalanlarda hoş olmayan etkiler yaratabilmektedir. 'Göz seğirmesi neden olur?' sorusu ile internet üzerinden araştırma yaptıracak kadar rahatsız edici etkilere sahip olan göz seğirmesi, uzman yardımıyla kontrol altına alınabilmektedir. Peki, göz seğirmesi neden olur ve nasıl geçer? İşte, o hususta bilimsel detaylar
Göz seğirmesi, gün içerisinde bir anda ortaya çıkan ve zaman zaman sinir bozucu boyutlara ulaşabilen vücut tepkilerinden birisidir. Halk arasında göz seyirmesi olarak bilinen bu semptom yorgunluk, uykusuzluk gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Buna benzer birçok nedene bağlı olan göz seğirmesi, ileri düzeylerde gözlemlenmesi halinde bir uzmana başvurarak destek alma yolu tercih edilebilir. Peki, göz seğirmesi neden olur? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Tıp dilinde “Blefarospazm” adı verilmektedir. Blefaro "gözkapağı" demektir. Spazm ise "kontrol edilemeyen-istemsiz kas kasılması" anlamına gelir. Göz kapağının bir iki dakika boyunca istemsiz olarak hareket etmesine göz seğirmesi denir. Seğirmelerin sağlık açısından bir zararı yoktur ancak rahatsız edebilir.
GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?
Göz seğirmesi genellikle üst göz kapağında hissedilir ve birkaç saniye, 1 -2 dakika gibi kısa sürede kendiliğinden geçer. Kısa süreli yaşanan göz seğirmeleri genellikle stres, sigara kullanımı, çok fazla alkol, kafein tüketmek, uykusuzluk, yorgunluk, dengesiz beslenme ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu etkenler ortadan kalktığında da şikayetler son bulur.
Göz seğirmesine neden olan hastalıkların başında göz kuruluğu, göz alerjileri, göz bozuklukları, konjonktivit, halk arasında bilinen ismiyle pembe göz, göz içi iltihapları yani üveit, göz kapağı iltihapları yani blefarit, gözün tahrişi, ışık hassasisyeti ya da ışık ıntoleransı olarak bilinen fotofobi gelir.
NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?
Uzun süreli, kronik göz seğirmelerinin hastalık habercisi olabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, uzun süreli şikâyetlerin altında daha ciddi nedenler, göz ya da sinir sistemine bağlı hastalıklar yatıyor olabileceğini söylüyor. Öte yandan, bir haftayı aşan göz seğirmelerinde, göz seğirmesiyle birlikte gözlerde kızarıklık, şişlik ya da üst göz kapağında düşüklük oluştuğu durumlarda, gözlerde hissedilen seğirmeler yüzün başka bir bölümünde de hissedildiğinde uzman bir doktora başvurmak gerekir.
BATIL İNANÇLARDA DA YER ALIYOR
Anadolu'da yer alan bazı batıl inançlara göre sağ göz seğirmesi iyiye, sol gözün seğirmesi ise kötüye işaret olarak değerlendirilmektedir.
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