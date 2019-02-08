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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
08.02.2019 - 23:13, Son Güncelleme:

Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu nasıl geçer?

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Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu nasıl geçer?

Kış aylarında artan hava kirliliği, kuru, soğuk hava ve rüzgar dış mekanlarda gözleri tehdit ederken, kapalı ortamlardaki ısıtma sistemlerinden kaynaklı nem kaybı da göz kuruluğuna davetiye çıkarıyor. Göz kuruluğu, her yaşta görülmekle birlikte yaşlılıkta daha çok ortaya çıkar. Peki, göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu nasıl geçer?

Mevsimsel değişikliklere bağlı ya da klimalı havalandırma sistemlerinin yol açtığı kuru hava, aralıksız bilgisayar ekranına bakmak, kontakt lens kullanımı, uzun süre araç kullanmak, sigara kullanımı ve alerjiler göz kuruluğuna yol açan faktörlerin başında geliyor. İşte, göz kuruluğu hakkında detaylar…

Göz nemlenmesini ve ıslak kalmasını sağlayan gözyaşının yetersiz üretimi, gözyaşı kalitesinin bozulması ve aşırı buharlaşması “Kuru Göz ” hastalığı olarak bilinir. Halk arasında bu rahatsızlığa göz kuruluğu denir.

Göz kuruluğu, her yaşta görülmekle birlikte yaşlılıkta daha çok ortaya çıkar. Bunun nedeni yaşla birlikte gözyaşı üretiminin azalmasıdır. Hem kadınlarda hem erkeklerde şikayete yol açan bu hastalık, kadınlarda özellikle menopoz sonrasında daha sık görülür. Kalp hastalıkları, diyabet, göz tansiyonu, bazı romatizmal rahatsızlıklar ve kullanılan bazı ilaçlar da göz kuruluğuna neden olmaktadır. Ayrıca yetersiz beslenme durumlarında A vitamini eksiliğine bağlı olarak ortaya çıkabilir.

ŞİKAYETLERİ VE BULGULARI

Gözde yanma batma kaşıntı ve kızarıklık gibi şikayetlere yol açar. Göz içinde yabancı cisim hissi, yapışkan bir birkinti ve yorgunluk hissi şikayetlerine de yol açabilir.

Yanma batma şikayetleri sonrası gözde reflekx sulanma kızarıklık göz içinde ve etrafında ipliksi bir sıvı birikimi görülebilir.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hastalığın tanısı göz hekiminin detaylı muayenesi ile konulabilir. Bazı durumlarda göz yaşı miktarını ve kalitesini ölçmek için bazı testler ile göz kuruluğu kontrol edilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastanın günlük hayatını etkileyen bir göz kuruluğu var ise suni göz yaşı damlaları en sık kullanılan ilaçtır. Bunun yanı sıra ileri kuru göz hastalarında göz yaşı kanalının tıkanması ile mevcut gözyaşının gözde kalmasını sağlayan “Punktum Tıkaçları” da kullanılabilir.

Göz kuruluğunun devamlı olduğu hastalarda kullanılan göz yaşı damlaları aksatılmaması ve sürekli kullanılması önemlidir. Bununla beraber göz kuruluğunu arttıracak klimalı ve kuru ortamlardan uzak durulmalı.

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