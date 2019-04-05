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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.04.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

Göz altı morlukları neden olur ve nasıl geçer?

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Göz altı morlukları neden olur ve nasıl geçer?

Genellikle yaş ilerledikçe oluşan göz altı morlukları pek çok kişinin görünüm açısından sorun yaşadığı konulardan birini oluşturuyor. Yaşlanma haricinde ortaya çıkan göz altı morluklarının farklı sebepleri de bulunmakta. Uzmanlar, c vitamini eksikliği, alerjik konjonktivit, beslenme hataları, damar genişlemesi gibi nedenlerin morlukların başlıca nedeni olduğunu sıralıyor. Peki, herkesin muzdarip olduğu göz altı morlukları neden oluşur ve nasıl geçer?

Dikkat edilmediği ve uzman bir hekim tarafından teşhis konulmadığı takdirde göz altı morlukları birçok sağlık probleminin de habercisi haline geliyor. Dikkatsiz bir yaşam tarzı, aşırı sigara ve alkol tüketiminin, kısacası kişisel bakımsızlığın eksikliğinin göz altı morluklarında rolü olduğu biliniyor. İşte, herkesin merak ettiği göz altı morluklarının başlıca nedenleri ve bilinmesi gerekenler...

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUŞUR?

Göz altı morluklarının başlıca sebebi yaşın ilerlemesi olarak gösterilse de günümüzde çok yaygın olan bu cilt problemi her yaşta görülebilir. Özellikle damar genişlemesine yol açan ilaçlar göz çevrenizin daha mor görünmesine sebep olabilir. “Beslenme” hatalarını da unutmamanız lazım. Kötü beslenme özellikle protein eksikliği, vitamin, demir, C vitaminini eksikliği de göz çevrenizin morarmasına sebep olabilir.

Konu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Osman Müftüğlu, göz altı morluklarının nedenlerini şöyle sıralıyor;

Yaşlılık: Yaşınız ilerledikçe göz altındaki deri torbalanmaya, sarkmaya ve koyulaşmaya başlar. İlaçların da göz altı morlukları yapabilecekleri aklınızda olsun.

Damar genişlemesi: Özellikle damar genişlemesine yol açan ilaçlar göz çevrenizin daha mor görünmesine sebep olabilir.

Beslenme hataları: “Beslenme” hatalarını da unutmamanız lazım. Kötü beslenme özellikle protein eksikliği, vitamin noksanlığı, demir fakirliği, C vitamininden yoksunluk da göz çevrenizin morarmasına sebep olabilir.

Alerji: “Alerji” sorununu da not alın. Alerjik konjonktivit (bir çeşit göz alerjisi), alerjik rinit (alerjiye bağlı burun iltihaplanması) de göz çevresini olumsuz etkileyen sorunlardır.

Ovalamak: Bu durumlarda göz altını sık sık ovalamak, kaşımak morluk oluşumunu kolaylaştırabiliyor.

Metabolik süreç: Diğer taraftan bazı kişilerde nedeni bilinmeyen metabolik süreçlerle göz altında aşırı melanin pigmenti birikmesi sonucu koyuluklar ortaya çıkabiliyor.

Güneş: Bunda güneş altında fazla kalmanın da rolü olduğu söyleniyor.

Ödem: Genel ödem durumu, yani vücudun fazlaca su tutması bir diğer faktör.

Tuz: Böyle durumlarda tuz tüketimini gözden geçirmek ve yeterince su içmek gerekiyor.

Regl dönemi: Seyrek olarak bazı hanımlarda adet dönemlerinde tekrarlayan göz altı koyulaşmalarına rastlanabiliyor.

Hamilelik: Ayrıca hamilelik döneminde de bu tür değişimlerin ortaya çıkması mümkün olabiliyor.

Alkol, sigara: Son olarak kötü ve dikkatsiz bir yaşam tarzının, aşırı sigara ve alkol tüketiminin, kısacası kişisel bakımsızlığın bu işte rolü olabileceğini biliyoruz.

GÖZALTI MORLUKLARI NASIL GEÇER?

Kas ağrılarınızın ve/veya kramp ataklarının verdiği ıstıraplarla canınız yanıyorsa çözümü kas gevşetici ve ağrı kesicilerden önce eksik olan magnezyum, potasyum ve /veya kalsiyum seviyelerinizi düzeltmekte arayın. Magnezyum takviyelerinden faydalanın.

Her sabah baş ağrıları ile uyanıyor, sıklaşan migren ataklarınız nedeniyle bunalıyorsanız, parasetamol veya salisilatlar değil, hipoglisemi, uyku apnesi, depresyon problemlerinin çözümüne odaklanın.

Eklem ağrılarınızı azaltmak için glikozamin, kondroitin ve/veya tip2 kolajen ihtiva eden desteklerden, kurkumin yani zerdeçaldan yardım almayı düşünün.

 Glutatyon takviyesi ne sağlar?

*Karaciğerinizin detoks gücünü yükseltir.

*Bağışıklık kabiliyetinizi destekler.

*Ağır metal (cıva) yükünüzü hafifletir.

*Sigara, alkol ve benzeri toksinlerin zararlarını azaltabilir.

*Kansere karşı daha güçlü direnç sağlar.

*Mitokondri fonksiyonlarınızı iyileştirir.

*Cilt yaşlanmasını geciktirir, kolajen üretiminizi hızlandırır.

 Uykusuzluk sorununuz varsa...

*Yatmadan 30-60 dk evvel 1-3 mg melatonin desteği deneyin.

*Yetersiz kalırsa melatonine, valeryan özleri ve/veya pasiflora desteği ekleyin.

*Magnezyumun taurat, glisinat ve/veya orotat tuzlarından istifade edin.

*Yatmadan önce epsom tuzu (magnezyum sülfat) eklenmiş bir küvette banyo yapıp 20-30 dk dinlenin.

Tatlı tutkusu bakın neler yapıyor?

 Akşam tatlısı sadece kilo sorununa “çanak” tutmuyor, pek çok sağlıksız sorunu da beraberinde getiriyor. İşte onlardan bazıları...

*Uyku bozukluğu

*Gece hipoglisemileri (terlemeler)

*Sabah yorgunluğu

*Yüzde sivilcelenmeler (akne)

*Kas ağrısı ve spazmları

*Sabah baş ağrıları

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