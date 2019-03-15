Göz altı morlukları neden olur?
Göz altı morlukları pek çok kişinin muzdarip olduğu sorunlardan biri. Yaş ilerledikçe göz altındaki deri torbalanmaya, sarkmaya ve koyulaşmaya başlar. Ancak yaşlanmanın haricinde gözaltı morluklarının başka pek çok sebebi var. Peki, göz altı morlukları neden olur, tedavisi var mı?
Göz altı morluğu göz altı derisinin normalden koyu renkli gözükmesidir. Göz altı morlukları aynı zamanda birçok sağlık sorunun da habercisi olabilir. Peki, göz altı morlukları neden olur?
Göz altı morluklarının başlıca sebebi yaşın ilerlemesi olarak gösterilse de günümüzde çok yaygın olan bu cilt problemi her yaşta görülebilir. Özellikle damar genişlemesine yol açan ilaçlar göz çevrenizin daha mor görünmesine sebep olabilir. “Beslenme” hatalarını da unutmamanız lazım. Kötü beslenme özellikle protein eksikliği, vitamin, demir, C vitaminini eksikliği de göz çevrenizin morarmasına sebep olabilir.
Göz altı torbalarının diğer nedeni alerjidir. Alerjik konjonktivit (bir çeşit göz alerjisi), alerjik rinit (alerjiye bağlı burun iltihaplanması) de göz çevresini olumsuz etkileyen sorunlardır.
Bu durumlarda gözaltını sık sık ovalamak, kaşımak morluk oluşumunu kolaylaştırabiliyor. Diğer taraftan bazı kişilerde nedeni bilinmeyen metabolik süreçlerle göz altında aşırı melanin pigmenti birikmesi sonucu koyuluklar ortaya çıkabiliyor.
Seyrek olarak bazı hanımlarda adet dönemlerinde tekrarlayan göz altı koyulaşmalarına rastlanabiliyor. Ayrıca hamilelik döneminde de bu tür değişimlerin ortaya çıkması mümkün olabiliyor.
Son olarak kötü ve dikkatsiz bir yaşam tarzının, aşırı sigara ve alkol tüketiminin, kısacası kişisel bakımsızlığın bu işte rolü olabileceğini biliyoruz.
K vitaminli, hyalüronik asitli, C vitamini ve kateşini (yeşil çay özü) zengin ürünler deneniyor ama net bir sonuç alınamıyor.Göz altı morluklarının pek çok sebebi var. Ama bana göre ilk sıraya öncellikle “yaşlanma”yı yazmak lazım.
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