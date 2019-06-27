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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
27.06.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Gonore (Bel Soğukluğu) nedir?

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Gonore (Bel Soğukluğu) nedir?

Cinsel yolla bulaşan hastalık denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de Gonore (Bel Soğukluğu) oluyor. Bel soğukluğu, özellikle üreme sisteminin serviks (Rahimağzı), rahim, tüpler ve üretra (İdrar yolları) gibi sıcak ve nemli bölgelerinde kolayca çoğalabilmektedir. Peki, bel soğukluğu nasıl anlaşılır, belirtileri neler?

Gonore; penis, vajina, ağız ve anüs temasıyla bulaşabilmektedir. Hastalığın anal veya oral yolla da bulaşabilmesi nedeniyle homoseksüel ilişkilerde de bulaşıcılık söz konusudur. Gonore hastaları partnerleri ile birlikte tedavi edilmezse hastalık eşler arasında bulaş ile tekrar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca hastalık; hamile anneden çocuğa vajinal doğum sırasında geçebilmektedir. Neisseria gonorrhoeae'nin tuvalet kağıdında 3 saat, klozet kenarında ve havluda 24 saate yakın yaşayabildiği de bildirilmiştir.

Belirtileri Nelerdir?

Erkekte şüpheli cinsel temas sonrası 2-7 gün içinde akut pürülan üretral akıntı(İrinli idrar yolu akıntısı) ve dizüri (İdrarda yanma) şikayetleri ile üretrit (İdrar yolu enfeksiyonu) gelişir.

Kadında mukopürülan servisit (Rahim ağzı iltihabı), anormal vajinal akıntı, cinsel ilişki sonrası kanama gibi şikayetlerle ortaya çıkabilir.
Yenidoğanlarda ve nadiren yetişkinlerde konjonktivite (Göz enfeksiyonu) de neden olabilir.
Sistemik yayılma olasılığı vardır. Bunun sonucunda artrit , cilt lezyonları, endokardit, menenjit gibi farklı organlarda iltihabi durumlar gelişebilir.

Tedavisi Nasıldır?

Çeşitli antibiyotikler ile gonore başarıyla tedavi edilir. Gonoreli kişiler mutlaka doktor kontrolünde tedavi ve takip edilmelidir. Akıntı, idrar yaparken yanma, ağrı veya genital bölgede kızarıklık görülmesi durumunda hemen hekime başvurmalıdır.
Gonore tanısı alan ve tedavi gören kişinin yakın dönemde cinsel ilişkiye girdiği partner/ partnerlerinin de muayene, test ve gerekirse tedavilerinin yapılması gerekir. Böylece bu kişilerde gelişebilecek olası istenmeyen durumlar engellenebilir ve bu kişilerin enfeksiyonu tekrar tekrar bulaştırmaları önlenir. Tedavi başarısını artırmak için, hastaların tedavi sonuçlanana kadar cinsel ilişkide bulunmamaları önerilir. Tedavi sonrasında hastalığın nüks edebilmesi nedeni ile takip ve izlem önemlidir.

Korunma Yolları Nelerdir?

Hastalığın aşısı yoktur. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmakta en önemli unsur, korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmaktır. Ayrıca tek eşlilik önerilmektedir. Latex kondomlar her seferinde ve doğru olarak kullanıldığında hastalık bulaşma riskini azaltırlar.

 

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