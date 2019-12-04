Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir? Gırtlak kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Gırtlak kanseri, son yirmi yıl içerisinde meme kanseri ile birlikte en çok görülen kanser türlerinin başında geliyor. 1960 - 1990 yılları arasında erkeklerde görülme sıklığı kadınlara oranla üç kat daha fazla idi. Daha sonrasında kadınların da yoğun olarak sigara kullanması ile birlikte görülme sıklıkları neredeyse eşitlenmiştir. Doğrudan doğruya sigara kullanımı ile ilintili olan bu hastalığın başka birçok nedeni de olabilir.



Gırtlak Kanserinin Nedenleri Nelerdir?



1- Aşırı sigara ve alkol tüketimi: Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar doğrudan doğruya bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu etken de kanserli hücrelerin metastaz halinde yayılmasına neden olur. Gırtlak kanseri riskini en aza indirgemek isteyenler başta sigara olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklardan kurtulmalıdır. Aynı zamanda nargile gibi alışkanlıklar da gırtlak kanserinin birincil nedeni olarak gösteriliyor.



2- Genetik faktörler: Belli başlı kalıtımsal özelliklerin genlerden genlere aktarılması kanserli hücrelerin vücut içerisinde hızla yayılmasına neden olabilir. Henüz böyle bir istatistik mevcut olmasa da aile ve akrabalarında gırtlak kanseri bulunan kişilerin bu hastalığa yakalanma riskleri diğerlerine oranla daha fazladır.



3- Yaş ve beslenme alışkanlıkları: Erkeklerde kırk yaş üstü, kadınlarda ise elli beş yaş üstü olan kişiler gırtlak kanserine daha sık yakalanmaktadır. Aynı zamanda sağlıksız ve düzensiz beslenme de vücudun tüm fonksiyonlarının yetersiz çalışmasına neden olduğu için bu kanser türüne dolaylı olarak sebebiyet vermektedir.



4- Zararlı maddeler: Bazı bireylerin çalışma ortamları direkt olarak gırtlak kanserine neden olabilir. Toz ve talaş gibi maddelerin yoğunluklu olduğu mekanlarda çalışan kişiler aşırı derecede zararlı maddeye maruz kalabilir. Kurum, kömür tozu, tıbbi atıklar ve boya dumanı gibi kimyasal bileşenli maddelerin yoğun olduğu bölgelerde ekstra önlem alınmalıdır.



Gırtlak Kanseri Evreleri Nelerdir?



1- Erken Evre: 1. evre olarak da adlandırılan evredir. Erken teşhis söz konusu olduğu için müdahale yöntemleri çok daha gelişkin olarak kullanılabilir. Kemoterapi ve radyoterapiye gerek kalınmadan kanserli hücrelerin tamamına yakını yok edilebilir.



2- İkinci Evre: Tümörün hala çok küçük olduğu ve kanserin tamamen ortadan kaldırılma ihtimalinin bulunduğu evredir. Söz konusu tümör gırtlak dışına taşmadığı için alınma ihtimali çok kuvvetlidir.



3- Üçüncü Evre: Tümörün ses tellerinden en az birini etkisi altına aldığı evredir. Kemoterapi ve radyoterapi gibi süreçler uzmanlar tarafından hastalara önerilir.



4- Son Evre: Dördüncü evre en son ve en tehlikeli evredir. Tümör, gırtlak bölgesi dışında birçok farklı organa metastaz halinde yayılır. En sık yayıldığı bölgeler arasında yemek ve soluk borusu yer alır.



Gırtlak Kanserinin Belirtileri Nelerdir?



1- Yutmada zorluk: Bu kanser türünde ortaya çıkan tümör öncelikli olarak gırtlak ve yutak kısımlarını etkiler. Kişiler yemek yemekte güçlük çekerler ve boğazının tamamında acı ile yanma hisseder.



2- İştahsızlık ve kilo kaybı: Hemen hemen bütün kanser türlerinde olduğu gibi gırtlak kanserinde de hızlı kilo kayıpları gözlemlenmektedir. Kişilerde giderek artan bir iştahsızlık ortaya çıkar. Sadece birkaç ay içerisinde 10 ile 20 arasında kilo kaybı yaşanabilir.



3- Ağrı ve yorgunluk: Gırtlak kanseri olan kişilerde normal ve gündelik işlerini yaparken yorulmaya başlar. Halsizlik giderek şiddetlenir ve kişiler yatağa bağımlı hale gelebilir. Boğaz ağrısı dışında en sık gözlemlenen semptomlardan biri de kulak ağrısıdır. Gırtlak bölgesindeki tümör, bazı hastalarda ağız kokusuna da yol açabilir.



4- Ses kısıklığı: En sık rastlanan belirtilerden bir diğeri ise ses kısıklığıdır. Hastadan hastaya değişen sürelere sahip olan ses kısıklığı belirtisi, haftalarca ya da aylarca sürebilir.