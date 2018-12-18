Gergedan virüsü nedir? Soğuk algınlığıyla benzetiliyor
Gergedan virüsü nedir sorusunun yanıtı vatandaşların sorguladığı ve merak ettiği konular arasında yer alıyor. Soğuk algınlığıyla benzetilen bir virüs olan gergedan virüsü hakkında belirtiler merak ediliyor. Peki, gergedan virüsü nedir?
Grip değil gribimsi olarak adlandırılan gergedan virüsü, soğuk algınlığıyla benzer belirtileri gösteriyor. Üst solunum yollarına ait hafif seyirli semptomlar ile seyreden gergedan virüsü, kısa sürede atlatılabiliyor. Enfekte tozlarla saatlerce ortamda kalabilen gergedan virüsü, sıcaklığa duyarlılığı nedeniyle çoğalıyor. Kendisini en çok burunda gösteren bu virüs, önlem alınmazsa ağız ve gözlere de yerleşebiliyor.
SOĞUK ALGINLIĞI NASIL GEÇER?
Dinlenmek, vücudun bağışıklık sisteminin gücünü yeniden toplamasını sağlar. Vücudu dinlendirmenin en iyi yolu da dinlenme ve uykudur.
Soğuk hava, sıcak havadan daha az nem tutar. Kuru burun delikleri virüslere daha yatkındır ve eğer kişi zaten hastaysa, kuru hava boğaz ağrısını kötüleştirebilir. Hava nemlendirici bir ürün kullanılabilir.
Kullanılan eşyalar ve eller sık sık yıkanmalıdır.
Yüze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınılmalıdır.
Bağışıklık sisteminin gücünü korumak adına vitamin ve mineraller açısından zengin olan besinler tüketilmelidir.
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